غریب آبادی: ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی مشارکت در جنایات آنها است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی خطاب به انگلیس و فرانسه تاکید کرد که ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم، انتخاب آگاهانه برای همکاری و مشارکت در ارتکاب جنایات رژیم صهیونیستی است.
کاظم غریبآبادی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: بیش از صد دیپلمات با سابقه انگلیسی و فرانسوی به دولتهایشان هشدار دادند که سیاست رژیم صهیونسیتی به سمت «پاکسازی قومی» و «محو فلسطین» پیش میرود.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه افزود: آنان خواستار اقدام عملی لندن و پاریس در توقف انتقال سلاح، ممنوعیت تجارت با شهرکها و اجرای تصمیمات دیوانهای لاهه شدند.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: لندن و پاریس نباید پشت واژه «ابراز نگرانی» از این وضعیت پنهان شوند؛ ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم، انتخاب آگاهانه برای همکاری و مشارکت در ارتکاب جنایات رژیم صهیونیستی است.
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