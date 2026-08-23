حشد الشعبی حمله داعش در طوزخورماتو را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیپ ۶۳ الحشد الشعبی، حمله عناصر گروه تروریستی داعش به یکی از مواضع این نیرو در شهرستان طوزخورماتو در شرق استان صلاح‌الدین عراق را دفع کرد.

در بیانیه تیپ ۶۳ الحشد الشعبی آمده است که یکی از مواضع گردان تکاوران این تیپ در منطقه کوهستانی «مرسی علی» در شهرستان طوزخورماتو هدف حمله مسلحانه گروهی از عناصر داعش قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، نیروهای گردان تکاوران بلافاصله با مهاجمان درگیر شدند و با مقابله با عناصر تروریستی، آنان را مجبور به فرار و عقب‌نشینی به مناطق صعب‌العبور کردند.

تیپ ۶۳ الحشد الشعبی تأکید کرد که عناصر داعش در این حمله نتوانستند به اهداف خود دست یابند و نیروهای این تیپ همچنان در آماده‌باش کامل برای مقابله با هرگونه تحرک تروریستی علیه امنیت و ثبات منطقه قرار دارند.

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