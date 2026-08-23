به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در واکنش به اظهارات وقیحانه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه کابینه این رژیم علیه فلسطینی‌ها تاکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم اسرائیل از سوی اتحادیه اروپا گزینه‌ای قابل بررسی است.

وادفول در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی با اشاره به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست و سازمان‌های حامی آنها گفت که آلمان از این تحریم‌ها حمایت می‌کند و درباره اقدامات بیشتر به ویژه در قبال ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت وگو خواهد کرد.

وی اظهارات وقیحانه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که در آن خواستار کشتن روزانه ده‌ها فلسطینی در غزه شده بود را به‌ شدت محکوم و تصریح کرد: این اظهارات غیرقابل قبول است و دولت آلمان آن را نمی‌پذیرد.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که برلین مواضع روشنی در قبال حقوق بین‌الملل دارد و این مواضع در قبال رژیم صهیونیستی نیز صادق است.

به نوشته تارنمای تی آر تی، وادفول در حالی از احتمال اقدامات جدید علیه رژیم صهیونیستی سخن گفته است که چهار ماه پیش با پیشنهاد اعمال تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا علیه این رژیم مخالفت کرده و لغو امتیازهای تجاری تل‌آویو را نامناسب دانسته بود.

آلمان همچنین در سال ۲۰۲۵ به همراه اتریش و چند کشور دیگر اتحادیه اروپا تلاش‌ها برای تعلیق توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده بودند.

گفتنی است لارس کلینگبایل معاون صدراعظم آلمان پیش‌تر اظهارات ایتمار بن گویر علیه فلسطینی‌ها را «غیرانسانی» توصیف کرده و از اتحادیه اروپا خواسته بود تا به طور جدی اعمال تحریم علیه وی را بررسی کند.

کلینگبایل در مصاحبه‌ای با شبکه Sat.۱ اظهارات بن گویر برای کشتار هدفمند فلسطینی‌ها در غزه را محکوم کرد و خواستار وضع مجازات جدی علیه وی شد.

بن گویر به تازگی خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتن «۳۰ تا ۴۰» فلسطینی توسط اسرائیل در روز شده بود.

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