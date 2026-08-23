به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را در جنوب لبنان ادامه داد و ارتفاعات الدبشه و علی‌الطاهر و مناطق اطراف آنها را هدف قرار داد.

به گزارش منابع لبنانی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز ارتفاعات علی‌الطاهر و اطراف آن را بمباران کردند. همچنین حمله هوایی دیگری اطراف ارتفاعات الدبشه در منطقه دوحه کفررمان در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف ارتفاعات الدبشه و علی‌الطاهر و همچنین شهر المنصوری را گلوله‌باران کرد.

در ادامه این حملات، ارتش رژیم صهیونیستی دو عملیات انفجاری در شهرهای حداثا و الطیبه در جنوب لبنان انجام داد.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس

رژیم صهیونیستی در حالی به حملات خود در مناطق جنوبی لبنان ادامه می‌دهد که این اقدامات نقض آتش‌بس محسوب می‌شود. ارتش این رژیم طی دوره اخیر با توپخانه روستاها و شهرهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها حملات هوایی انجام داده است.

سوزاندن مزارع، انفجار و تخریب منازل و زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن غیرنظامیان از دیگر اقدامات گزارش‌شده در جریان این حملات است.

آمار شهدای حملات صهیونیست‌ها به لبنان

وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین گزارش خود، آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را به‌روزرسانی کرد.

بر اساس این گزارش، از زمان تشدید تجاوزات اسرائیل به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶، دست‌کم ۴۳۴۸ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد مجموع قربانیان حملات رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۸۹۱۵ شهید و ۳۰ هزار و ۵۴۳ مجروح رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد با وجود توافق آتش‌بس، حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و روند تخریب مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این کشور متوقف نشده است.

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