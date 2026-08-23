گروه هکری اویس قرنی، وابسته به انصارالله یمن اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه هکری اویس قرنی که خود را وابسته به انصارالله یمن معرفی کرده است، طبق یک بیانیه رسمی اعلام موجودیت کرد.

متن بیانیه این گروه هکری بدین شرح منتشر شده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای سایبری یمن، با اتکا به ایمان و اراده شکست‌ناپذیر ملت مقاوم، امروز آغاز رسمی فعالیت گروه هکری اویس قرنی وابسته به سازمان نوپای دفاع سایبری انصارالله یمن را اعلام می‌نمایند.

گروه هکری اویس قرنی به عنوان بازوی آفندی جبهه مقاومت، وظیفه خود را مقابله سایبری با دشمنان اسلام و محور مقاومت می‌داند و از این پس به صورت مستقل و تحت فرماندهی مستقیم انصارالله، در میدان نبرد سایبری حضوری فعال و تاثیرگذار خواهد داشت.

اعضای این گروه سال‌ها تحت آموزش و هدایت اعضای ارشد گروه هکری حنظله قرار داشته‌اند و امروز با قدرت، تجربه و دانش لازم، بیعت خود را با جبهه مردمی حنظله اعلام می‌نمایند. ما تاکید می‌کنیم که اهداف ما ایستادگی در برابر تجاوزات و توطئه‌های دشمنان امت اسلامی است و در این راه از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های دشمنان فروگذار نخواهیم کرد.

در روزهای اخیر، بخشی از عملیات موفق فیشینگ و نفوذ رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی توسط رزمندگان سایبری این گروه انجام شده و این تنها آغاز مسیر پر افتخار ماست. دشمنان اسلام باید بدانند که جبهه مقاومت امروز در تمامی عرصه‌ها از جمله فضای مجازی، آماده پاسخگویی قاطعانه و دردناک به هرگونه تجاوز و تهدید است.

ما با ایمان به وعده الهی و تکیه بر حمایت ملت یمن و جبهه مقاومت، پرچم مبارزه در عرصه نوین نبرد را برافراشته‌ایم و تا تحقق پیروزی نهایی دست از تلاش نخواهیم کشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

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