به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بزرگداشت شهیده «سیده بشری حسینی خامنه‌ای»، صبیه ارجمند رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این بانوی مکرمه برگزار خواهد شد.

این مراسم که به منظور ادای احترام به مقام والای ایشان تدارک دیده شده است، روز دوشنبه، دوم شهریور ماه 1405، از ساعت 16:30 در مسجد دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مجلس ویژه بانوان است و فرصتی خواهد بود تا ضمن گرامیداشت منش و یاد این شهیده والامقام، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی نیز گرامی داشته شود.

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