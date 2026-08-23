  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

مراسم بزرگداشت شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای در دانشگاه شریف برگزار می‌شود

۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
کد مطلب: 1855891
مراسم بزرگداشت شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای در دانشگاه شریف برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، دوشنبه 2 شهریور در مسجد دانشگاه شریف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بزرگداشت شهیده «سیده بشری حسینی خامنه‌ای»، صبیه ارجمند رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این بانوی مکرمه برگزار خواهد شد.

این مراسم که به منظور ادای احترام به مقام والای ایشان تدارک دیده شده است، روز دوشنبه، دوم شهریور ماه 1405، از ساعت 16:30 در مسجد دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادی برگزار می‌شود.

https://www.sharif.ir/documents/1230490/0/photo_2026-08-22_21-18-18.jpg/4f0b1076-26f9-2507-3554-f93831971e07?t=1787420974475

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مجلس ویژه بانوان است و فرصتی خواهد بود تا ضمن گرامیداشت منش و یاد این شهیده والامقام، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی نیز گرامی داشته شود.

........................
پایان پیام/ 167

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha