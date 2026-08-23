کارشناس مصری: آمریکا در جنگ با ایران در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر سمیر فرج، کارشناس نظامی مصری اعلام کرد که آمریکا در جنگ متجاوزانه با ایران در وضعیتی پیچیده قرار گرفته و بازگشایی تنگه هرمز اکنون به یکی از اهداف اصلی واشنگتن تبدیل شده است.

سمیر فرج در گفت‌وگو با تلویزیون مصر اظهار کرد: هدفی که رویارویی میان آمریکا و ایران بر اساس آن آغاز شد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ادعایی بود، اما با تغییر شرایط و تحولات میدانی، اولویت‌های واشنگتن نیز تغییر کرده است.

وی گفت که آمریکا در شرایط کنونی با چالشی فوری‌تر یعنی بازگرداندن جریان کشتیرانی از طریق تنگه هرمز مواجه است؛ گذرگاهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود.

این کارشناس مصری افزود که کاهش رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز موجب اختلال در عرضه جهانی نفت شده و بازار کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، در صورت طولانی شدن بحران، افزایش قیمت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند و پیامدهای آن به اقتصاد جهانی نیز سرایت کند.

این کارشناس مصری وضعیت کنونی آمریکا را با تجربه‌های این کشور در جنگ‌های ویتنام و افغانستان مقایسه کرد و گفت: دشواری دستیابی به یک راه‌حل نظامی، واشنگتن را به سمت استفاده از مسیرهای مذاکره‌ای و افزایش فشارهای اقتصادی علیه تهران سوق داده است.

این کارشناس نظامی افزود که آمریکا در ورودی تنگه هرمز حضور نظامی دارد، اما با وجود این حضور، رفت‌وآمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان در سطح محدودی قرار دارد.

به گفته سمیر فرج، دولت دونالد ترامپ در شرایط کنونی به سمت تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران حرکت کرده و صرفاً بر تشدید رویارویی نظامی تکیه ندارد.

وی همچنین گفت، ترامپ کشورهایی را که در چارچوب فشارهای آمریکا علیه ایران همکاری نکنند، تهدید کرده است؛ موضوعی که به گفته سمیر فرج نشان‌دهنده گسترش دامنه فشارهای مرتبط با بحران و پیامدهای آن بر کشورها و بازارهای جهانی است.

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