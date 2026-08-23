به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولت، صبح امروز یکشنبه اول شهریورماه 1405، در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.
رئیسجمهور با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، دانشآموزان، نیروهای مسلح و مردم و طلب یاری از خداوند برای ادامه راه بزرگان کشور گفت: از خداوند میخواهیم کمک کند تا راه این بزرگان را با عزت و سربلندی طی کنیم و باعث آبرو باشیم، نه شرمندگی. لازم میدانم دو مسئله را خدمت شما عزیزان بیان کنم. نخست باید از اعضای دولت و همه عزیزانی که در حال تلاش هستند، در رأس آنان جناب آقای دکتر عارف و وزرای محترم، قدردانی کنم.
دکتر پزشکیان با اشاره به شرایط کشور از زمان آغاز به کار دولت افزود: واقعیت این است که همانگونه که برادر بسیار عزیزمان بیان کردند، از زمانی که دولت بر سر کار آمده است، جنگ، تحریم، فشارهای مختلف و ترورهای مداوم، هر روز و هر لحظه ادامه داشته است.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت در زمان تحویل امور با ناترازیهای متعددی روبهرو بود اظهار داشت: در حوزههای آب، برق، گاز، سوخت، محیط زیست و بانکها با مشکلات فراوانی مواجه بودیم. وقتی همه این مسائل را در کنار یکدیگر میگذاریم، باید از همه عزیزانی که برای مدیریت این شرایط تلاش کردند، قدردانی کنیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به طراحی دشمنان برای سقوط ایران تصریح کرد: همانگونه که بیان شد، دشمنان تصور میکردند ایران سقوط خواهد کرد و براساس ارزیابیهای خود گمان میکردند با اجرای این اقدامات، ایران به ونزوئلا تبدیل میشود. نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه ایران به قدرتی تبدیل شد که جهان در برابر ایستادگی، همبستگی و انسجام ملت ایران حیرت کرد. تحلیلگران نمیتوانند توضیحی برای این مسئله پیدا کنند که چگونه این ملت، به تعبیر امام شهیدمان، مبعوث شد. مردم عزیز ما کاری کارستان کردند.
رئیسجمهور با اشاره به تلاشهای دولت برای عبور از دشواریهای موجود خاطرنشان کرد: با تمام وجود در حال تلاش هستیم، اما از اینکه همچنان مشکلاتی وجود دارد، شرمندهایم. کشور در یک جنگ تمامعیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار گرفته است. دشمنان بهصراحت اعلام میکنند که کوبندهترین و وحشتناکترین تحریمها را علیه ایران اعمال میکنند، اما ما ایستادهایم و تلاش میکنیم در برابر این جنگ نابرابر، خدمتگزار مردم باشیم. باور و اعتقاد ما این است که تا جان در بدن داریم، خدمتگزار مردم عزیزمان خواهیم بود.
دکتر پزشکیان با قدردانی از عملکرد وزرا، مسئولان و مدیران در شرایط سخت کشور گفت: اگر بخواهم نام یکایک وزرا، مسئولان و مدیران و اتفاقاتی را که در هرکدام از این حوزهها رخ داد، بیان کنم، سخن طولانی خواهد شد. با وجود همه حملات، بازار کشور آنگونه که دشمن انتظار داشت با مشکل روبهرو نشد و در تأمین بنزین، مواد غذایی، راهها، آب و دیگر بخشهای مدیریتی خللی جدی ایجاد نشد. واقعاً از همه این عزیزان تشکر و قدردانی میکنم و به همه شما خستهنباشید میگویم.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری، زمینه ارتقای زندگی و آینده مردم فراهم شود و افزود: امیدوارم دست به دست یکدیگر بدهیم و با قدرت از این بحرانها عبور کنیم. درباره موضوعی که برادر بزرگوارمان مطرح کردند، در قرآن آیات فراوانی وجود دارد. خداوند میفرماید: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. تکذیب کردند، زیرا به آن علم نداشتند و تفسیر و علت موضوع را نمیدانستند. در طول تاریخ نیز چنین تکذیبهایی صورت گرفته است؛ پس بنگرید عاقبت ظالمان چگونه بوده است.
دکتر پزشکیان با اشاره به روند دستیابی به تفاهمنامه بیان کرد: آنچه پس از بحثها و گفتوگوهای طولانی به آن رسیدیم، حاصل اجماع کارشناسی همه کسانی بود که دستی در آتش داشتند. بدون استثنا، رزمندگانی که میجنگیدند، مدیرانی که امنیت کشور را حفظ میکردند، مجریانی که امور را اجرا میکردند، قانونگذاران و قضات در این اجماع حضور داشتند. اگر در برابر دشمن ایستادیم و سر خم نکردیم، همین افراد در میدان بودند و کسانی غیر از این مجموعه نبودند. همین افراد نشستند و به چارچوبی رسیدند که عزت، حکمت و مصلحت را در عمل به این شیوه دیدند.
رئیسجمهور با بیان اینکه برخی افراد به دلیل ناآگاهی از ابعاد موضوع یا نداشتن حضور مستقیم در میدان، تصمیم اتخاذشده را تکذیب میکنند ادامه داد: خداوند در ادامه میفرماید: ومنهم من یستمعون إلیک أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. برخی به سخنان گوش میدهند، اما آیا میتوان کسانی را که نمیخواهند تعقل کنند، شنوا کرد؟ همچنین میفرماید: ومنهم من ینظر إلیک أفأنت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون. برخی نگاه میکنند، اما آیا میتوان کسانی را که بصیرت ندارند، هدایت کرد؟ سپس میفرماید: إن الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس أنفسهم یظلمون. خداوند به مردم ظلم نمیکند؛ این رفتار، عملکرد و کردار خود ماست که زمینه ظلم را فراهم میکند. ظلم زمانی رخ میدهد که نتوانیم تصمیم درست بگیریم.
دکتر پزشکیان با تأکید بر تلاش دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار داشت: دولت با تمام وجود به دنبال کاهش تورم و حل مسائل مربوط به معیشت، اشتغال، آینده و زندگی مردم و حرکت به سوی عزت و سربلندی است. میدانم که اکنون مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد و تا جایی که میتوانیم تلاش میکنیم مردم گرفتار نشوند، اما دشمن نیز با تمام توان میکوشد مانع تحقق این هدف شود.
رئیسجمهور با اشاره به تلاش دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران تصریح کرد: وقتی دشمن بهصورت علنی راهها را میبندد و با دولتهای مسلمان و مدعی گفتوگو میکند تا با ایران معامله نکنند و کشور را به تسلیم وادار سازند، از این روشنتر چگونه باید بیان کرد که در چه وضعیت جنگ تمامعیاری قرار گرفتهایم؟ جنگ تمامعیار فقط شلیک موشک نیست. در برابر موشکها، همه مردم ایران یکصدا ایستادند؛ حتی کسانی که از ما گلایه یا به دلیل نوع رفتار و گفتارمان دلخوری داشتند و حتی کسانی که ما عدهای را از خودمان نمیدانستیم، به خاطر ایران، کشور و عزت و سربلندی ملت در میدان حضور یافتند.
دکتر پزشکیان با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی افزود: دشمنان تصور میکردند مردم وارد میدان میشوند و آشوب به پا میکنند، اما مردم نهتنها آشوب نکردند، بلکه همراهی و همدلی کردند و دشمن را در این مسیر ناامید ساختند. ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و در جوار مرقد مطهر امام راحل و در پیشگاه شهدای عزیز و رهبر شهیدمان از خداوند میخواهیم ما را شرمنده مردم بزرگوار کشور نکند.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت با تمام توان برای خدمت به مردم در میدان است گفت: با وجود همه فشارهایی که دشمنان ایجاد میکنند، تلاش میکنیم بایستیم و خدمتگزار مردم باشیم. پیش از این اعلام کردهایم و بار دیگر نیز اعلام میکنم که هر کسی میتواند کمک کند، وارد میدان شود و کمک کند. ایستادن در کنار گود و گفتن اینکه این کار باید اینگونه انجام شود، بسیار آسان است.
دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: 1500 سال است که بزرگان و رهبران ما از عدالت سخن گفتهاند، اما آیا عدالت را پیاده کردهایم؟ آیا توانستهایم با نفس خود مبارزه کنیم؟ جهاد اکبر، جنگ در میدان نیست، بلکه جنگ با درون و نفس است. آیا توانستهایم منیتهای خود را مهار و رام کنیم؟ بیشتر اختلافها و دعواهای ما از منیتها سرچشمه میگیرد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ایران به خدمت شبانهروزی نیاز دارد اظهار داشت: ایران ما به توصیه و نصیحت نیاز ندارد، بلکه به حضور همه کسانی نیاز دارد که وارد میدان شوند، کمک کنند و بار موجود را از زمین بردارند. من بهتنهایی نمیتوانم این بار را بردارم و توان محدودی دارم؛ کمک کنید تا بتوانیم گره از کار مردم باز کنیم. اینکه در کنار میدان بایستید و بگویید شما میتوانید، اما این کار را انجام نمیدهید، مشکلی را حل نمیکند. هرچه در توان داریم، همین است؛ البته بیشتر فکر و تلاش میکنیم و میکوشیم با همدلی و همراهی پیش برویم.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه مقابله با جنگ تمامعیار اقتصادی به حضور همگانی نیاز دارد تصریح کرد: همانگونه که در جنگ نظامی همه در صحنه بودند، در این جنگ نیز باید همه در میدان حضور داشته و یار و کمک یکدیگر باشیم. از همه برادران و خواهرانی که شبانهروز در حال تلاش هستند، قدردانی میکنم. همه این عزیزان شبانهروز زحمت میکشند.
رئیسجمهور با تجلیل از ایستادگی نیروهای مسلح افزود: از برادران ارتشی، سپاهی، بسیجی و نیروهای انتظامی و همه کسانی که در این دوران بسیار سخت با قدرت، عزت، باور و اعتقاد ایستادند، قلباً قدردانی میکنم. این عزیزان با وجود آگاهی از اینکه هر لحظه امکان شهادت وجود دارد، در میدان ماندند و یک قدم عقب نگذاشتند.
دکتر پزشکیان با قدردانی از حضور مردم در میدانها بیان کرد: مردم دشمن را ناامید کردند و اکنون بیش از 170 روز است که شعار ایستادگی و پایداری سر میدهند. از مردم عزیزی که همه مشکلات را میبینند و ما را تحمل میکنند، قدردانی میکنیم و به مردم بزرگوار قول میدهیم تا جان در بدن و توان خدمت داریم، به حول و قوه الهی خدمتگزار این عزیزان باشیم.
رئیسجمهور با تجدید پیمان برای ادامه راه امام راحل و شهدا گفت: در این مکان پیمان میبندیم که راه امام و شهدای عزیز را با قدرت ادامه دهیم و تا زمانی که زندهایم، خدمتگزار مردم باشیم و تا جایی که میفهمیم و میدانیم، کوتاهی نکنیم. آیهای که برادر بزرگوارمان قرائت کردند، بیانگر این حقیقت است که بسیاری از مشکلات بر اثر اقدامات ناآگاهانه ایجاد میشود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری آگاهانه خاطرنشان کرد: اگر درست عمل کنیم، هیچ قدرتی نخواهد توانست ما را به تسلیم و واماندگی وادار کند. این قدرت با وحدت، انسجام و همدلی و با تبعیت از رهبری عزیز و حرکت در مسیر تعیینشده امکانپذیر است. حرکت در این مسیر باید بر پایه کارشناسی، تعقل، اندیشه، همدلی و مشورت باشد.
رئیسجمهور بر لزوم پایبندی همگانی به تصمیمهای جمعی تأکید کرد و اظهار داشت: وقتی تصمیم گرفتیم و به تفاهم رسیدیم، همه باید پای آن تصمیم بایستیم و عمل کنیم. اگر چنین کنیم، حتماً پیروز خواهیم شد، اما اگر تصمیم بگیریم و سپس آن را نقض کنیم، مسیری که طی میکنیم، متزلزل خواهد شد.
دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد که وحدت و انسجام موجود پایدار بماند و افزود: تمام امید دشمن این است که با ایجاد مشکلات، در جامعه تفرقه و شکاف به وجود آورد. با تمام وجود تلاش خواهیم کرد از تفرقه، شکاف و درگیریهایی که از منیتها و نفس اماره سرچشمه میگیرند، پرهیز کنیم؛ زیرا انسان گاهی تحت تأثیر نفس اماره اقداماتی انجام میدهد که اصولاً نباید انجام دهد.
رئیسجمهور با قدردانی از مسئولان برگزاری مراسم تصریح کرد: از برادر بزرگوارمان بسیار قدردانی میکنم که ما را در این مکان پذیرفتند. در اینجا قول میدهیم راه را با قدرت، عزت و سربلندی ادامه دهیم و براساس علم و آگاهی عمل کنیم. هر جا اطلاعات و شواهدی وجود داشته باشد که اجرای آنها به ارائه خدمت درست کمک کند، از آن استقبال خواهیم کرد و در میدان خواهیم ماند تا خدمتگزار مردم باشیم.
دکتر پزشکیان با تجلیل از تلاش همه اقشار جامعه گفت: بار دیگر از همه برادران و خواهران عزیز در دولت، خدمتگزاران، کارمندان، بازاریان، اصناف و صنعتگران قدردانی میکنم. اصناف با وجود همه مشکلات، جانانه در میدان بودند. از همه عزیزانی که ممکن است اکنون نتوانیم نام آنان را ذکر کنیم و از تمام مردم سپاسگزاریم. امیدوارم خداوند کمک کند تا شرمنده مردم بزرگوار نشویم.
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