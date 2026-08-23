ارتباطات مخفیانۀ اسرائیل و ترکیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام رژیم صهیونیستی به شبکه «کان» خبر داد که اسرائیل و ترکیه با هدف جلوگیری از اصطکاک بر سر سوریه، «تماسهای مخفیانه و بیسروصدا» برقرار کردهاند.
این خبر در حالی منتشر شده که اظهارنظرهای تند مقامات آنکارا و تلآویو علیه یکدیگر در رابطه با حملات هفته گذشته رژیم صهیونیستی به فرودگاه سوریه در ۷۰ کیلومتری ترکیه ادامه دارد.
«مقام دفاعی» صهیونیست به کان نیوز خبر داد که اسرائیل و ترکیه با هدف جلوگیری از اصطکاک بر سر سوریه، تماسهای مخفیانه و بیسروصدا برقرار کردهاند.
وی با دفاع از حملات هفته گذشته به فرودگاه ابوالظهور سوریه در نزدیکی مرز ترکیه افزود: «اسرائیل هیچ تمایلی به تبدیل ترکیه به دشمن ندارد (اما) وقتی پیامها کمکی نمیکنند، اسرائیل مجبور به اقدام میشود.»
به ادعای رسانههای رژیم صهیونیستی، تلآویو تلاش کرده بود قبل از حمله به پایگاه ابوالظهور در سوریه به دلیل استقرار نیروهای ترکیه در آن پایگاه، به آنکارا هشدار دهد.
طبق گزارش کان، اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه به ویژه استقرار پدافند هوایی، پهپادها و موشکهایی که میتوانند برتری هوایی آن را به چالش بکشند، را خط قرمز خود میداند.
این خبر در حالی منتشر شده که اخیرا وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گیدئون سعر گفته بود که این رژیم، «هیچ علاقهای به تشدید تنش با ترکیه ندارد.»
وی با بیان اینکه تلآویو به دنبال کاهش تنشهایی است که پس از حمله به پایگاه الظهور با آنکارا افزایش یافته است، افزود: «ما به حفظ وضع موجود متعهد هستیم...ما ایجاد پایگاههای ترکیه در سوریه را نخواهیم پذیرفت.»
روزنامه «تایمز اسرائیل» در گزارشی درباره تنشهای تلآویو و آنکارا خبر داد که «اسرائیل و ترکیه هنوز روابط دیپلماتیک خود را حفظ کردهاند، اگرچه تماسهای سطح بالا از اواخر سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمده است.»
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