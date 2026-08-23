به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از برگزاری نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با عنوان "ظرفیت‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران" خبر داد و گفت: این مدرسه در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران فقهی حقوقی در قم و تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی، امکان‌سنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، روش‌شناسی فقهی حقوقی فهم جنگ، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل، جنگ زیرساخت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، بررسی الزامات اجرایی لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی، بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز و... را از عناوین این مدرسه ذکر کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عناوینی مانند اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی (مطالعه موردی مستندسازی جنگ دوازده‌روزه و جنگ تحمیلی رمضان)، فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران، بررسی فقهی حقوقی مسئولیت دولت‌های غربی و اسلامی در میزبانی از پایگاه‌های نظامی خارجی، رویه‌شناسی شورای نگهبان در خصوص مصوبات پس از جنگ و اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی (بررسی موردی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ) نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر نهاوندی خاطرنشان کرد: این مدرسه با هدف بررسی ابعاد جنایات ارتکابی در جریان جنگ های تحمیلی و مخاصمات مسلحانه صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و مسائل پیرامون آن با تاکید بر ابعاد و مسائل فقهی حقوقی با هدف شناسایی خلاهای حقوقی و تقنینی این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی به منظور ارائه راهکار برای سیاست گذاران به ویژه قانون گذاران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت عموم نخبگان، اساتید، دانشجویان و طلاب در این این مدرسه آزاد است، اظهار داشت: علاقمندان برای شرکت در این دوره باید از طریق این لینک ثبت نام کنند.

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