به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بینالمللی به مناسبت چهلم رهبر شهید آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، سالگرد شهادت امام حسن عسکری(ع) و بزرگداشت رهبر فقید شیعیان پاکستان شهید سید عارف حسین الحسینی، با عنوان «شهید امام خامنهای و شهید حسینی؛ استقلال و حریت مسلمانان از استکبار جهانی» در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر قم برگزار شد.
این مراسم که به همت طلاب پاکستانی مقیم قم و جامعه روحانیات خیبرپختونخوا برگزار گردید، با حضور شخصیتهای برجسته علمی و دینی از جمله آیتالله رمضانی (دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)) و حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید شفقت حسین شیرازی (مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان) به عنوان سخنرانان اصلی همراه بود.
آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در این همایش با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب، امت اسلامی را بیدارتر و متحدتر کرد، اظهار داشت: خون امام شهید، معجزهای در بیداری امت اسلامی ایجاد کرده است. حضور گسترده میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید در ایران، عراق، پاکستان و هند، نشاندهنده عمق تأثیر این شهادت بر وجدان امت اسلامی است.
وی با اشاره به حضور عظیم مردم پاکستان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید، گفت: در پاکستان با جمعیت عظیم ۲۰۰ هزار نفری، علما و مردم در کنار هم مجلس باشکوهی برای امام شهید برگزار کردند.
هویت اسلامی؛ فراتر از هویت فردی و اجتماعی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه به تبیین مفهوم هویت جامع اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هویت یک مسلمان فقط به نماز خواندن و روزه گرفتن محدود نمیشود، بلکه این عبادات باید به ما هویت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بدهد. نماز جمعه، روزه و حج، زمانی ارزشمند هستند که به اصلاح جامعه و احساس مسئولیت در انسان منجر شوند.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) که «فقه، فلسفه عملی حکومت است»، افزود: فقه فقط فردی نیست؛ فلسفه فقه، بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن تاکید دارد و این دانش در همه حوزه های زیست انسانی برنامه دارد. امام رضواناللهعلیه این نگاه را به ما آموزش داد که فقه باید در متن زندگی و حکمرانی حضور داشته باشد.
چهار اصل اساسی برای دستیابی به هویت جامع اسلامی
آیتالله رمضانی، چهار اصل اساسی برای دستیابی به هویت جامع اسلامی را برشمرد و گفت: نخست، ایمان به خدا و کتاب آسمانی؛ دوم، توحید به معنای خدا نگری در تمام بخشهای زندگی؛ سوم، شناخت صحیح پیامبر(ص) و نبوت؛ و چهارم، زیستن در کنار امام و ولی خدا که همان ولایت است.
وی با استناد به زیارت جامعه کبیره که میفرماید «مردم با امام امتحان میشوند»، تصریح کرد: ما در این عصر، امتحان بزرگی را در کنار امام شهید گذراندیم و برخلاف بسیاری از انقلابهای جهان که پس از مدتی منحرف شدند، انقلاب اسلامی به برکت نگاه توحیدی و نفی سلطه، به اوج خود رسید.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به وضعیت مسلمانان قبل از انقلاب اسلامی، گفت: قبل از انقلاب، سفرای کشورهای غربی تکلیف حاکمان مسلمان را مشخص میکردند و کشورهای اسلامی از حیث علمی، اقتصادی و فرهنگی در پایینترین سطح قرار داشتند. اما امام خمینی(ره) و امام خامنهای(ره) به ما هویت دادند و اسلام را با معنایی عمیق به ما ارائه کردند.
وی تأکید کرد: اسلام فقط نماز و روزه نیست؛ اسلام باید در مقابل ستمگران ایستادگی کند و مسلمانان نباید به هیچ وجه تن به ظلم و ستم بدهند. امروز ایران به برکت خون شهدا و رهبری امام خمینی(ره) و شاگرد خلفش امام خامنهای(ره)، قدرتی است که آمریکا در برابر آن هیچ غلطی نمیتواند بکند. این قدرت الهی، یک ادبیات جدید در تاریخ اسلام است که مسلمانان را به بیداری و استقلال رسانده است.
وحدت؛ رمز پیروزی در برابر استکبار
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین ضربهای که دشمن به مسلمانان زده، اختلافافکنی بوده است، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام با حداکثر توان و بهره مندی از همه ابزار ها، اختلاف را میان مسلمانان ایجاد کردند و بیشترین قربانیها نیز ناشی از همین اختلافات بوده است. اما امروز مسلمانان بیدار شدهاند و هویت جدیدی در دنیا در حال انتشار است.
وی با اشاره به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز مسلمانان بزرگترین قدرت نظامی را در اختیار دارند و گنبد آهنین اسرائیل دیگر نمیتواند کسی را تهدید کند. اگر هواپیمایی از انگلیس به سمت ایران بلند شود، پایگاههای آنها مورد هدف قرار خواهند گرفت. این قدرت، متعلق به تمام مسلمانان است و باید از آن برای دفاع از عزت و کرامت امت اسلامی استفاده شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید عارف حسین الحسینی، رهبر فقید شیعیان پاکستان، و دیگر شهدای مقاومت از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه، گفت: این بزرگان و فرماندهان، همه در راه عزت و استقلال امت اسلامی جان خود را فدا کردند و خون پاک آنها، زمینهساز بیداری و اقتدار امروز امت اسلامی شده است.
آیتالله رمضانی در پایان با تأکید بر اینکه خون امام شهید، وظیفه سنگینی بر دوش همه ما گذاشته است، خاطرنشان کرد: پیروزی یک مرحله است، اما حفظ پیروزی سختتر و مهمتر از آن است. امروز مسلمانان باید با وحدت و انسجام، این پیروزی را حفظ کنند و با الهام از سیره رهبر شهید، مسیر بیداری، عزت و اقتدار امت اسلامی را ادامه دهند. خون شهدا، ما را به این وظیفه آشنا کرده است و باید در راه تحقق اهداف عالیه اسلام و تمدن نوین اسلامی، با جدیت تمام گام برداریم.
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