به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه اول شهریور در گفتوگو با خبرنگاران از سفر فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، عاصم منیر روز دوشنبه در راس یک هیات رسمی به تهران سفر خواهد کرد.
بقائی تصریح کرد: این سفر در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه ایران-پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله این کشور برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت میگیرد. عاصم منیر در این سفر با مقامهای ارشد کشورمان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
گفتنی است سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه گذشته (شنبه ۳۱ خرداد ماه) با فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقهای و راهکارهای مؤثر برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا گفتوگو کرد.
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