به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از گاردین، مرکز اسلامی وستوود در شهر سینسیناتیِ ایالت اوهایو آمریکا، برای سومین بار طی هفت سال گذشته هدف حمله و تخریب قرار گرفت؛ حادثهای که اعضای جامعه مسلمان آن را اقدامی اسلامهراسانه میدانند و میگویند به دلیل فضای سیاسی حاکم، امید چندانی به پیگیری جدی از سوی افبیآی ندارند.
مهاجمان با بریدن سیمهای حفاظتی و شکستن پنجره وارد ساختمان این مرکز شدند، دفتر داخلی را بههم ریختند و شماری از اموال، از جمله دوربین نظارتی و نمایشگرها را به سرقت بردند. همچنین روی تخته سفید مرکز، واژههای توهینآمیز و عباراتی از جمله «die/بمیرید» نوشته شد و شیشه دو قاب حاوی آیاتی از قرآن نیز شکست.
مسئولان مرکز و اعضای جامعه مسلمان محلی، این رخداد را نه یک سرقت عادی، بلکه حملهای با انگیزه نفرت مذهبی ارزیابی کردهاند. به گفته آنان، این مرکز که علاوه بر مسجد، یک آشپزخانه و مرکز توزیع مواد غذایی نیز برای ساکنان محلهای عمدتاً سیاهپوست و کمبرخوردار در غرب سینسیناتی دارد، پیشتر نیز دو بار دیگر هدف تعرض قرار گرفته بود.
نَشید شاکر، از اعضای هیئتامنای این مرکز، با اشاره به سابقه تعرضهای پیشین گفت پلیس فقط صورتجلسه را تکمیل کرده و تا امروز که چند روز از حمله گذشته، پیگیری مؤثری صورت نگرفته است. او افزود: «این بار هم همان الگو تکرار شد؛ شیشهها شکسته شد، اموال را بردند و روی دیوارها و تختهها الفاظ نفرتانگیز نوشتند.»
این حمله در فضایی رخ داده که بهگفته فعالان حقوق مسلمانان، اسلامهراسی در آمریکا بار دیگر شدت گرفته و همزمان، نامزدها و چهرههای مسلمان و عربتبار در صحنه سیاسی با حملات لفظی و تبلیغاتی روبهرو هستند. در همین حال، دونالد ترامپ اخیراً با بارها با تکرار ادبیات موهن ضداسلامی موجب خبرسازی شده است؛ سخنانی که به گفته ناظران، به تشدید فضای نفرت دامن میزند.
در سینسیناتی، مسلمانان محلی اکنون بهجای اتکا به نهادهای فدرال، بیشتر بر همکاری با مقامهای محلی و افزایش امنیت مراکز عبادی تمرکز کردهاند. آنان میگویند تجربههای گذشته، از جمله بمبگذاری سال ۲۰۰۵ در مسجد «کلفتون» سینسیناتی که هرگز به محکومیت عاملان آن منتهی نشد، اعتمادشان به پیگیری جدی اینگونه پروندهها را تضعیف کرده است.
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