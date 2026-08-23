به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناست روز پزشک نوشت: رشادتها و فداکاریهای تمامی کادر درمان از دوران هشت سال دفاع مقدس تا نقش آفرینی جهادی در طوفان سهمگین همه گیری کرونا و حضور عالمانه و داوطلبانه در مداوای مجروحان نبردهای اخیر همگی در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده است.
در پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی به مناسبت سالروز تولد حکیم و طبیب نامدار ایرانی ابوعلی سینا و تبریک روز پزشک آمده است: با درود بیکران به روح ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و امام عظیم الشأن شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی شهید امام خامنهای که با نگاه حکیمانه و طبیبانهاشان ، جامعه را به بصیرت و سلامت معنوی فراخواند و با تدابیر راهبردی و نگاه پدرانهاشان، همواره چراغ راه مجاهدان عرصههای گوناگون خدمت به ایران و ایرانی و دفاع از کیان انقلاب و نظام اسلامی بودهاند.
در ادامه این پیام آمده است: فرارسیدن یکم شهریورماه، سالروز تولد حکیم و طبیب نامدار ایرانی ابوعلی سینا (روز پزشک) و پنجم شهریورماه، سالروز تولد دانشمند شهیر زکریای رازی (روز داروساز) را به قشر شریف، فرهیخته و خدوم جامعه پزشکی و جامعه داروسازی کشور و به ویژه مجاهدان سلامت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: این ایام، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پزشکان، داروسازان، پرستاران و تمامی کادر درمانی است که در سایهسار آرمانهای انقلاب و ایرانِ عزیز، رسالت خطیر حفظ حیات و سلامت جامعه را با اخلاص و ایثار به دوش کشیدهاند.
در پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح آمده است: تاریخ پرشکوه این سرزمین، همواره آکنده از رشادتها و فداکاریهای بینظیر این قشر است؛ از حضور مشتاقانه و آگاهانه در قالب گروههای اضطراری و بیمارستانهای صحرایی در دوران هشت سال دفاع مقدس، تا نقشآفرینی جهادی و شبانهروزی در طوفان سهمگین همهگیری کرونا و نیز حضور عالمانه و داوطلبانه در مراکز درمانی برای مداوای مجروحان و مصدومان نبردهای اخیر که همگی در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده است.
در ادامه این پیام آمده است: اینجانب، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه سلامت که حقاً «شهدای خدمت و سلامت» لقب گرفتهاند، درود میفرستم بر ارواح طیبه شهیدان پزشک احمدرضا قیم، سید علیرضا میرقاضی سعید، محمد مهرابی، عبدالله اصل علوان و محمدرضا عباسی و همه شهدای گمنام و نامدار این عرصه، و امیدوارم که نام و راه آنان تا ابد الهامبخش ایثار، فضیلت، مجاهدت و تعهد حرفهای در نظام سلامت کشور باشد. بیگمان، تلاشهای خستگیناپذیر و فداکارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمان نیروهای مسلح در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نشاندهنده عالیترین درجات وفاداری به میهن و آرمانهای انقلاب است که شایسته والاترین تقدیر و احترام میباشد.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود تاکید کرده است: در این برهه حساس، که نظام سلامت کشور با تکیه بر همدلی و بردباری خانوادههای ارجمند و همراهی بیدریغ آنان با جهادگران عرصه سلامت، گامهای استوار برمیدارد، ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی دستاندرکاران این عرصه، توفیقات روزافزون همگی را در مسیر خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی و حراست از امنیت و سلامت پاسداران و مدافعان این مرز و بوم، از درگاه خداوند متعال طلب میکنم.
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