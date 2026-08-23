به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موج فزاینده اقدامات خرابکارانه، تهدیدهای برخط و لفاظی‌های اسلام‌هراسانه در ایالت کِبِک کانادا، مسئولان مساجد و مراکز اسلامی این منطقه را بر آن داشته تا تدابیر امنیتی و مراقبتی خود را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهند. در همین راستا، مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبک برای نخستین‌بار هشداری عمومی صادر کرد و از نمازگزاران و اعضای جامعه مسلمان خواست با حفظ هوشیاری، توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

«بوفلجه بن‌عبدالله» سخنگو و از بنیان‌گذاران این مرکز تأکید کرد که طی یک سال و نیم گذشته تعرض به مراکز عبادی مسلمانان شدت یافته است؛ مرکزی که حدود یک دهه پیش صحنه حمله تروریستی خونینی بود که طی آن ۶ نمازگزار مسلمان کشته، ۱۹ تن مجروح و ۱۷ کودک یتیم شدند. او هدف از این اقدامات را نه ایجاد وحشت، بلکه آمادگی کامل برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته عنوان کرد.

این هشدارها در پی وقوع چندین اقدام نفرت‌محور پیاپی طی ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد. در ماه ژوئن، شیشه‌های مرکز فرهنگی اسلامی موریسی در پی موجی از آزار و تهدیدهای مجازی شکسته شد؛ یک ماه پس از آن نیز پلیس مونترال تحقیقات درباره یک جنایت ناشی از نفرت را آغاز کرد؛ حادثه‌ای که در آن ماکت خونین و قطع‌شده یک دست انسان مقابل ورودی مرکز اسلامی وِردون رها شده بود.

هم‌زمان با این تحرکات، مرکز فرهنگی اسلامی الرحمه در منطقه پورت‌نوف واقع در ۵۰ کیلومتری شهر کبک نیز هدف حمله و تخریب تابلوها و علائم ورودی قرار گرفت که به بازداشت دو مظنون انجامید. با وجود جامعه کوچک مسلمانان در این منطقه، مسئولان مرکز با نصب دوربین‌های مداربسته تلاش کرده‌اند امنیت نمازگزاران را در برابر توهین‌ها و تعرضات احتمالی حفظ کنند.

علاوه بر تخریب اماکن، آزار و تهدیدات سازمان‌یافته در فضای مجازی، فعالان و رهبران مسلمان را به ستوه آورده است. «اوان بالگورد» مدیر اجرایی «شبکه ضد نفرت کانادا» با تأکید بر اینکه جرایم و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان بسیار فراتر از آمارهای رسمی است، اعلام کرد که آمارهای پلیس تنها بخش ناچیزی از واقعیت تلخ نفرت مذهبی در این ایالت را نشان می‌دهد.

با وجود این فشارها و فضای سنگین اسلام‌هراسی در جامعه غربی، مسئولان مراکز اسلامی کبک بر حق برخورداری از فضایی امن و مسالمت‌آمیز برای عبادت و زندگی خانواده‌های مسلمان تأکید دارند. آنان تصریح می‌کنند مساجد و مراکز فرهنگی کانون آرامش و عبادت مؤمنان است و جامعه مسلمانان با حفظ هوشیاری و همبستگی در برابر امواج اسلام‌ستیزی ایستادگی خواهد کرد.

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