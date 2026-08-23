به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگران مؤسسه سلطنتی خدمات متحد، اندیشکده معتبر انگلیسی، اعلام کردند که مصرف موشک‌های رهگیر در جریان تجاوز نظامی علیه ایران، ذخایر پدافندی غرب را به‌شدت فرسوده و محدودیت ظرفیت تولید و کمبود قطعات کلیدی، بازسازی این ذخایر را با مشکل روبه‌رو کرده است.

جک واتلینگ پژوهشگر ارشد مؤسسه سلطنتی خدمات متحد با نام اختصاری «RUSI»، در گفت‌وگو با برنامه «تودی» رادیو چهار بی‌بی‌سی گفت ذخایر جهانی موشک‌های قادر به رهگیری موشک‌های بالستیک تا حد زیادی در غرب آسیا و سایر مناطق درگیری مصرف شده و ظرفیت فعلی صنایع تسلیحاتی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده کافی نیست.

وی این وضعیت را پیامد شکست در برنامه‌ریزی دفاعی غرب توصیف کرد و افزود که بحث‌های اخیر درباره افزایش هزینه‌های نظامی در انگلیس را باید در چارچوب پیامدهای سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی برای مقابله با تهدیدهای قابل پیش‌بینی ارزیابی کرد.

سیدهارت کاوشال، پژوهشگر ارشد بخش قدرت دریایی این اندیشکده، نیز در گفت‌وگو با برنامه «ورلد ات وان» رادیو چهار بی‌بی‌سی هشدار داده بود که بحران تولید موشک‌های پاتریوت تنها با ایجاد خطوط مونتاژ جدید برطرف نمی‌شود.

وی گفت، محدودیت اصلی در زنجیره تأمین قطعاتی قرار دارد که شرکت‌های پیمانکار فرعی تولید می‌کنند. کاوشال موتورهای سوخت جامد و جست‌وجوهای موشکی را از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید معرفی کرد و افزود که راه‌اندازی خط تولید جدید بدون افزایش عرضه این قطعات، تنها متقاضی دیگری را به صف استفاده از نهاده‌های محدود اضافه خواهد کرد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که تجاوز نظامی علیه ایران به کاهش شدید ذخائر موشک‌های تهاجمی و رهگیرهای پدافندی آمریکا و متحدانش منجر شده است.

جزئیات رسمی ذخایر این تسلیحات محرمانه است، اما مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌ای، ارزیابی‌های اندیشکده‌ای و تصمیم‌های تازه دولت‌های غربی برای افزایش تولید، از فشار کم‌سابقه بر زرادخانه‌های موشکی آنان حکایت دارد.

مؤسسه سلطنتی خدمات متحد پیش‌تر در تحلیلی که فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، برآورد کرده بود آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها تنها در ۱۶ روز نخست تجاوز علیه ایران، ۱۱ هزار و ۲۹۴ مورد مهمات تهاجمی و دفاعی به ارزش تقریبی ۲۶ میلیارد دلار مصرف کرده‌اند.

نویسندگان آن تحلیل اعلام کردند که مهم‌ترین چالش غرب، تعداد کل مهمات مصرف‌شده نیست، بلکه سرعت نامتوازن کاهش ذخایر تسلیحات پیشرفته‌ای است که تولید و جایگزینی آن‌ها به قطعات پیچیده، تأمین‌کنندگان محدود و دوره‌های طولانی آزمایش و تأیید وابسته است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا نیز در ارزیابی جداگانه‌ای برآورد کرده است که از فوریه (بهمن/اسفند) تا ژوئیه (تیر/مرداد) حدود ۶۵ درصد رهگیرهای پاتریوت آمریکا مصرف شده و موجودی این موشک‌ها از حدود دو هزار و ۳۳۰ فروند پیش از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران به کمتر از ۸۵۰ فروند کاهش یافته است.

برآیند این آمارها نشان می‌دهد ماجراجویی‌های نظامی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و متحدان غربی، توان پدافندی و ذخایر راهبردی آن‌ها را به‌شدت فرسوده کرده است.

به باور کارشناسان، شکاف فزاینده میان سرعت مصرف موشک‌های رهگیر و ظرفیت محدود تولید، بهای سیاست جنگ‌افروزانه‌ای است که آثار آن اکنون در قالب افزایش هزینه‌های دفاعی، تضعیف آمادگی نظامی و رقابت میان متحدان غربی برای دسترسی به ذخایر محدود نمایان شده است.

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