به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایتخت عراق خود را برای برگزاری بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد آماده می‌کند. رویدادی که قرار است از ۲ تا ۱۲ سپتامبر آینده(از ۱۱ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵) در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر بغداد در منطقه «منصور» این شهر زیر نظر وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق برگزار شود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، سلطنت عمان به‌عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت. اقدامی که با هدف معرفی فضای ادبی، فکری و علمی عمان انجام می‌شود.

فرایند آماده‌سازی نمایشگاه برای استقبال از بیش از ۶۰۰ ناشر و مؤسسه نشر از حدود ۲۰ کشور عربی و خارجی ادامه دارد و این ناشران در نزدیک به ۳۹۵ غرفه حضور خواهند داشت.

این دوره از نمایشگاه شاهد حضور متنوع ناشران و مؤسسات بین‌المللی و عربی خواهد بود. ناشرانی از هلند، فرانسه، بلژیک، آلمان، کانادا، سوئد، چین و ترکیه در کنار مؤسسات و ناشرانی از فلسطین، قطر، مراکش، بحرین، لیبی و موریتانی در این رویداد شرکت می‌کنند.

از جمله مشارکت‌کنندگان می‌توان به مؤسسه مطالعات فلسطین، انتشارات طباق، انتشارات دانشگاه حمد بن خلیفه، مرکز فرهنگی عرب، سازمان فرهنگ و آثار باستانی بحرین و انتشارات المدار الاسلامی اشاره کرد.

فراتر از کتاب و تازه‌های نشر

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد تنها به عرضه کتاب‌ها و تازه‌های نشر محدود نمی‌شود و برنامه‌ای فرهنگی و فکری متنوع نیز برای آن تدارک دیده شده است.

این برنامه شامل نشست‌های گفت‌وگومحور، شب‌های شعر و برنامه‌های نقد ادبی با حضور چهره‌های ادبی و فکری عراق و جهان عرب خواهد بود.

همچنین یک سمپوزیوم فرهنگی و هنری نیز برگزار می‌شود که میزبان مشارکت‌های مختلف هنری خواهد بود.

بغداد در میانه آشفتگی نمایشگاه‌های کتاب منطقه

برگزاری نمایشگاه کتاب بغداد که نخستین دوره آن در سال ۱۹۷۹ میلادی برگزار شد در شرایطی انجام می‌شود که فضای منطقه‌ای متشنج بر تقویم نمایشگاه‌های کتاب جهان عرب نیز تأثیر گذاشته است.

برخی رویدادهای فرهنگی منطقه به دلیل پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و افزایش تنش‌های امنیتی ناچار به تغییر زمان برگزاری خود شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی است که قرار بود در ماه آوریل گذشته برگزار شود، اما برگزارکنندگان اعلام کردند سی‌وپنجمین دوره آن به ۱۳ تا ۱۸ سپتامبر آینده موکول شده است.

در مقابل، آماده‌سازی برای برگزاری برخی نمایشگاه‌های دیگر در منطقه همچنان ادامه دارد. از جمله نمایشگاه بین‌المللی کتاب امان که قرار است از ۲۴ سپتامبر تا ۳ اکتبر برگزار شود.

عراق نیز به‌عنوان میهمان ویژه بیست‌وپنجمین دوره نمایشگاه کتاب امان انتخاب شده است.

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