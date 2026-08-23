آیت الله دژکام: جنایت لامرد را در تراز هیروشیما جهانی کنیم

به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیتالله لطفالله دژکام امروز در دیدار با خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی در شهرستان لامرد، با تاکید بر لزوم جهانیسازی واقعه ۹ اسفند، از مسئولان خواست که «عذرتراشی» را کنار بگذارند و با عزم جدی، این پرونده را به یک مطالبه بینالمللی همتراز با هیروشیما تبدیل کنند.
حادثهای تلخ در ۳۵ ثانیه، آزمونی الهی برای مردم لامرد
وی سپس با اشاره به حادثه تلخ شهادت ۲۱ نفر در ۳۵ ثانیه، آن را آزمونی الهی برای سنجش صبر و استقامت مردم این دیار دانست و تصریح کرد: مردم لامرد با ایستادگی در برابر این فاجعه، روی ترامپ و نتانیاهو را کم کردند و ثابت کردند که پای ارزشهای خود محکم ایستادهاند؛ وعده الهی این است که این صبر تلخ، به پیروزی شیرین تبدیل خواهد شد.
امامجمعه شیراز در ادامه با لحنی صریح و انتقادی، هرگونه بهانهتراشی در مسیر خدمترسانی به خانوادههای شهدا را مردود دانست و خطاب به مسئولان تاکید کرد: حاکمیت نباید نسبت به این حماسهها بیتفاوت باشد و نباید برای کمکاریها عذر تراشید یا خود را کنار کشید.
آیتالله دژکام افزود: بروکراسیهای اداری نباید مانع از ادای دین به خون شهدا شود و عذرتراشی در این مسیر خط قرمز است.
دعوت به انصاف در کنار نقد عملکرد دستگاهها
وی همچنین از خانوادههای معظم شهدا خواست که با نگاه انصاف و درک متقابل، زحمات دستگاههای حاکمیتی را ببینند و تاکید کرد که هرچند تلاشها قابل ارج است، اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نباید کوتاهی کرد.
هشدار نسبت به فراموشی فرهنگ ایثار و شهادت
نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با هشداری جدی نسبت به فراموشی فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: اگر ما خودمان به فکر زندهنگهداشتن این فرهنگ نباشیم، دیگران نیز آن را فراموش خواهند کرد؛ داستان پرافتخار لامرد قوی آغاز شده و باید قویتر ادامه یابد.
آیتالله دژکام افزود: بانوان این دیار باید کار زینبی (س) کنند و با صبری استوار، زمینهساز ناامیدی دشمنان باشند؛ یک تار موی این شهیدان با تمام دنیا قابل مبادله نیست و نباید این سرمایه گرانبها را کمشمار شمرد.
تقدیر از پیگیریهای مجلس و لزوم تداوم مسیر تا سالگرد شهدا
وی در ادامه، با تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص جنایت جنگی بودن حادثه لامرد، بر لزوم تداوم این مسیر در چارچوب رویداد «۷۲۰ هزار» تاکید و خاطرنشان کرد: باید از تجربه جهانی هیروشیما الگوبرداری کنیم و تا اسفندماه که سالگرد شهداست، این حرکت به اوج برسد. یادواره شهدای لامرد باید هر ساله جوشان و نوبهنو طراحی شود تا پیامی جهانی در دفاع از حقانیت مظلومیت این عزیزان صادر گردد و این موضوع به یک مطالبه بینالمللی تبدیل شود.
لامرد، مرزبانی نانوشته و میراثی برای آیندگان
امام جمعه شیراز با اشارهای کوتاه به جایگاه راهبردی لامرد در حراست از مرزهای جنوبی، این خطه را «مرزبانی نانوشته» توصیف و تاکید نمود که آیندگان باید بدانند عزت امروز این سرزمین مرهون جانفشانی شهیدانی است که با صبر تلخ خود، امنیت و افتخار را برای ایران رقم زدهاند و این میراث باید برای نسلهای بعد ماندگار شود.
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