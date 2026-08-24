مهدویت و ظهور در دعاهای ائمه معصومین(ع)؛ بخش سوم: دعاهای امام صادق(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای امام علی(ع)، امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) در موضوع مهدویت مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته دعاهای امام صادق(ع) درباره امام مهدی(عج) و بیان برخی از ویژگی‌های دوران غیبت و ظهور در این ادعیه بررسی می‌شود.

در هر یک از این دعاها، علاوه بر بیان درخواست‌هایی از خداوند، بخشی از معارف و اندیشه‌های شیعی درباره مهدویت و امام زمان(عج) نیز بیان شده است که امکان بررسی همه آنها در این نوشته وجود ندارد. بدون شک، در میان این ادعیه، طولانی‌ترین و مشهورترین آنها «دعای ندبه» است که «سید بن طاووس» در کتاب «اقبال الاعمال» آن را از امام صادق(ع) روایت کرده است. «دعای عهد» نیز از دعاهای نقل‌شده از امام صادق(ع) است که در میان شیعیان شناخته شده است.

دعای معروف «اَللّهُمَّ عَرِّفْنی نَفْسَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ...» نیز از دعاهای مشهور در میان شیعیان است که در منابع روایی با عنوان «دعاؤه لأیام الغیبة»، به معنای «دعای امام برای دوران غیبت»، معرفی شده است. از دیگر دعاهای مشهور که از سوی امام به‌عنوان بخشی از اعمال شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان بیان شده، اما امروزه به‌صورت دعایی فراگیر در طول سال خوانده می‌شود، این دعای معروف است:

«اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّا وَحافِظا وَقائِدا وَناصِرا وَدَلیلاً وَعَیْناً، حَتّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً»

روشن است که خواندن این دعا محدود به شب بیست‌وسوم ماه رمضان نیست و می‌توان در هر زمان، با خواندن آن، نسبت به امام زمان(عج) اظهار محبت و ارادت کرد.

دعای دیگری که از امام صادق(ع) در موضوع امام زمان(عج) روایت شده، دعای مشهوری است که با این عبارت آغاز می‌شود:

«اَللّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلایَ صاحِبَ الزَّمانِ اَیْنَما کانَ وَحَیْثُما کانَ مِنْ مَشارِقِ الْاَرْضِ وَمَغارِبِها، سَهْلِها وَجَبَلِها، عَنّی وَعَنْ والِدَیَّ وَعَنْ وُلْدی وَإِخْوانی....»

امام صادق(ع) در ابتدای این دعا فرموده‌اند که هر کس آن را بعد از هر نماز واجب بخواند، امام زمان(عج) را در خواب یا بیداری زیارت خواهد کرد.

این نوشته را می‌توان با این حدیث امام صادق(ع) به پایان برد که در کتاب «مصباح المتجهد» از ایشان روایت شده است:

«مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ) لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِکَ اَلْقَائِمَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ»

هرکس بعد از نماز صبح و نماز ظهر، با عبارت «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ» صلوات بفرستد، نمی‌میرد مگر آنکه قائم آل‌محمد(عج) را درک کند.

در بخش بعدی این نوشته، دعاهای دیگر ائمه معصومین(ع) در موضوع مهدویت بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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