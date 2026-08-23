آب سرد روی سر رژیم صهیونیستی؛ بازگشت به جنگ علیه ایران فعلاً منتفی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ارزیابی‌های صهیونیستی، احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی با ایران در آینده نزدیک کاهش یافته است. این در حالی است که طی روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره آمادگی تهران برای گسترش دامنه درگیری منتشر می‌شد.

بر اساس گزارش وب‌سایت عبری «واللا»، این ارزیابی جدید پس از مجموعه‌ای از نشست‌ها و گفت‌وگوها با مقام‌های بلندپایه آمریکایی شکل گرفته است. منابع صهیونیستی این تغییر رویکرد را به تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال بسته جدیدی از تحریم‌های اقتصادی سخت‌گیرانه علیه ایران، مرتبط دانسته‌اند و معتقدند این اقدام با هدف خرید زمان تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا انجام شده است.

چند روز پیش، وب‌سایت «وای‌نت» به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که برخی نهادهای این رژیم، نشانه‌هایی از تغییر نگاه رهبری ایران نسبت به ماهیت جنگ و آمادگی آن برای احتمال گسترش رویارویی مشاهده کرده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌هایی که این وب‌سایت در آن زمان منتشر کرده بود، تهران ممکن است تلاش کند از طریق هدف قرار دادن تأسیسات انرژی، مسیرهای کشتیرانی و منافع متحدان آمریکا در منطقه، فشار نظامی و اقتصادی بر واشنگتن و تل‌آویو وارد کند.

این ارزیابی‌ها همچنین حاکی از آن بود که ایران اکنون به‌ویژه با توجه به تأثیر محاصره دریایی و آسیب واردشده به توانایی این کشور برای صادرات نفت و کسب درآمد، رویارویی را فراتر از میدان نظامی می‌بیند.

وای‌نت به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی نوشته بود که ادامه فشار اقتصادی ممکن است تهران را به انجام یک اقدام تهاجمی سوق دهد. به‌خصوص اگر ایران احساس کند محاصره، ثبات نظام و توانایی آن برای تأمین مالی نهادهای امنیتی و گروه‌های مورد حمایت خود را تهدید می‌کند.

از نگاه رژیم صهیونیستی، با اعلام ترامپ درباره آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران، این سناریو ممکن است بیش از گذشته به یک احتمال واقعی تبدیل شود. چراکه تهران ممکن است برای جلوگیری از تثبیت محاصره و انزوای خود، ناچار به واکنش متقابل شود.

مشکل ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر

با این حال، به گفته تحلیل‌ها و بحث‌های مطرح‌شده در رژیم صهیونیستی، امید به آغاز یک دور جدید جن نظامی علیه ایران با مسئله ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر برخورد می‌کند.

در همین زمینه، «یوسی یهوشع» تحلیلگر نظامی روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، نوشته است که آمریکایی‌ها از جنگ علیه ایران، درس گرفته‌اند.

او اشاره می‌کند که آمریکا با ذخایری بسیار بیشتر از رژیم صهیونیستی وارد جنگ شد، اما استفاده گسترده از تسلیحات و سامانه‌های رهگیری باعث شد این ذخایر با سرعت زیادی کاهش یابد.

به گفته او، پر کردن مجدد ذخایر تسلیحاتی آمریکا به سال‌ها زمان نیاز دارد و این مسئله برای رژیم صهیونیستی، هشداری است که نباید تصور کند یک خط تأمین هوایی نامحدود از سوی آمریکا در اختیار خواهد داشت.

یهوشع معتقد است واشنگتن همچنان مهم‌ترین متحد تل‌آویو است، اما خود آمریکا نیز با محدودیت ذخایر، ظرفیت تولید و تعهدات نظامی در جنگ‌های دیگر مواجه است.

از همین رو، رژیم صهیونیستی در صورت ورود به یک جنگ تمام‌عیار باید ذخایری در اختیار داشته باشد که امکان ادامه نبرد برای مدت طولانی را فراهم کند.

او بر همین اساس خواستار افزایش تولید داخلی تسلیحات و سامانه‌های رهگیری، گسترش خطوط تولید و نگهداری ذخایر استراتژیک بیشتر در رژیم صهیونیستی، شده است.

بازنگری رژیم صهیونیستی در نتایج جنگ

همزمان با بحث درباره توانایی رژیم صهیونیستی برای ورود به دور دیگری از درگیری نظامی، نشانه‌هایی نیز از بازنگری این رژیم در نتایج خود جنگ آشکار شده است.

بر اساس گزارش وب‌سایت «اینترسپت»، برکناری‌های علنی و نادر در داخل سازمان اطلاعاتی موساد نشان‌دهنده آگاهی از ابعاد ناکامی در تحقق اهدافی است که رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران، دنبال می‌کرد.

این وب‌سایت می‌نویسد حملات هوایی، عملیات مخفی و ترور مقام‌های ارشد ایرانی نتوانست موجب فروپاشی نهادهای دولتی ایران شود.

همچنین ساختار امنیتی ایران انسجام خود را حفظ کرد و در شهرهای ایران نیز موجی از اعتراضات گسترده که بتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند، شکل نگرفت.

اینترسپت اضافه می‌کند که موساد روی حمایت از تحرکات داخلی و تشویق به انشعاب و جدایی نیروها نیز حساب باز کرده بود و حتی طرح‌هایی برای مسلح کردن گروه‌های کرد مستقر در عراق و انتقال آنها به داخل ایران وجود داشت.

با این حال، بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست به قیام گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی امیدوار بود شعله‌ور کند، منجر شود.

احتمال جنگ جدید؛ همچنان پایین

در هر حال، ارزیابی‌های فعلی در رژیم صهیونیستی تقریباً بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که احتمال بازگشت سریع به یک جنگ نظامی گسترده علیه ایران دست‌کم با ابتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، کاهش یافته است.

با این حال، همچنان این احتمال وجود دارد که ایران خود دست به گسترش تنش در منطقه بزند. اقدامی با هدف شکستن محاصره آمریکا و جلوگیری از آنکه واشنگتن بتواند قدرتمندترین برگ برنده تهران یعنی تنگه هرمز را از طریق ایجاد مسیرهای جایگزین در جنوب این تنگه و تحت کنترل و حمایت آمریکا، بی‌اثر کند.

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