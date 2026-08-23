به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول بخش صیدا در حزب‌الله با هیأتی از علمای «رابطة العروة الوثقی» به ریاست شیخ محمد ابوالنجا در مرکز حزب‌الله در شهر صیدا دیدار و درباره اوضاع عمومی و تحولات جاری گفت‌وگو کرد.

در این هیأت، شیخ اشرف سرحان، شیخ محمد الصانع، شیخ فادی عوض «ابوالدرداء»، شیخ حسن الابریق، شیخ محمد السعدی و شیخ کریم سنبل حضور داشتند. حسن جمول، مسئول بخش فرهنگی حزب‌الله در منطقه صیدا نیز در این دیدار حضور داشت.

این هیأت همچنین به رهبری حزب‌الله به مناسبت شهادت شهدای مقاومت که در جریان «نبرد طوفان‌الاقصی» به شهادت رسیدند، تبریک گفت و از تلاش‌های رهبران حزب‌الله در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با توطئه‌های هدفمند برای نابودی این آرمان قدردانی کرد.

حاضران بر ضرورت تقویت پیوندها و ارتباطات میان ملت‌های لبنان و فلسطین برای مقابله با چالش‌ها، به‌ویژه در این مرحله حساس از تاریخ امت، تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین از سکوت کشورهای عربی در قبال آنچه ملت‌های لبنان و فلسطین از آن به‌عنوان «کارزار جنایتکارانه نسل‌کشی» به رهبری رژیم صهیونیستی یاد کردند، ابراز نارضایتی کرده و بر پایبندی خود به جبهه مقاومت تأکید کردند؛ جبهه‌ای که به گفته آنان، مقاومت را تنها گزینه برای آزادسازی سرزمین و مقدسات، فارغ از میزان فداکاری‌ها، می‌دانند.

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