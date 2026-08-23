 بازداشت یک زن داعشی در نیویورک + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک زن ۳۵ ساله ساکن شهر آلبانیِ نیویورک به اتهام تلاش برای ارائه حمایت مادی به گروه داعش بازداشت و متهم شده است.

مقام‌های فدرال آمریکا مدعی شدند که ظاهرا قصد داشته ساختمان کنگره ایالت نیویورک را بمب‌گذاری کند و قانون‌گذاران را به قتل برساند.

بر اساس شکایت کیفری، جسیکا بویی یک روز پیش از آن و پس از تحویل گرفتن چیزی شبیه یک وسیله انفجاری و یک قبضه سلاح کمری است، بازداشت شد.

جان سارکون سوم، معاون اول دادستان آمریکا در حوزه شمالی نیویورک، گفت: «بویی برنامه‌ریزی کرده بود با استفاده از یک وسیله انفجاری به ساختمان کنگره ایالت نیویورک و سناتورهای این ایالت حمله کند.»

مقام‌ها می‌گویند بویی در فایل‌های صوتی با گروه داعش اعلام بیعت و دست‌کم پنج بار اقدام به شناسایی ساختمان کنگره ایالتی کرده و ده‌ها عکس از آن گرفته بود.

بر اساس شکایت، بویی به یک منبع محرمانه گفته بود: می‌خواهم تا جایی که ممکن است ساختمان را تخریب کنم و سناتورها را هنگامی که جلسه دارند، بکشم.



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