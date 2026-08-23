به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، در یادداشتی در روزنامه «معاریو» با انتقاد از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر این رژیم، گفت جامعه اسرائیل در شرایطی قرار گرفته که از واقعیت فاصله گرفته و تحت تأثیر توهم قدرت، تعصب و کوته‌بینی سیاسی قرار دارد.

وی تأکید کرد اسرائیل به عرصه‌ای برای منازعات جناحی تبدیل شده و انتقاد از هر یک از جریان‌های سیاسی، با برچسب‌زنی و حملات رسانه‌ای مواجه می‌شود.

بریک با اشاره به انتقادهای خود از فرماندهان سابق ارتش، آنان را مسئول رساندن ارتش به وضعیت کنونی و ناتوانی در دستیابی به پیروزی در جبهه‌های مختلف دانست. وی همچنین بنیامین نتانیاهو و سطح سیاسی این رژیم را به دلیل نقش مؤثر در وخامت وضعیت اسرائیل و ارتش مورد انتقاد قرار داد.

به گفته او، همین رویکرد باعث شده است که منتقدان، بسته به اینکه کدام جناح را هدف قرار دهند، با برچسب‌هایی همچون «چپ‌گرا» یا «راست‌گرا» مواجه شوند.

این ژنرال ذخیره همچنین نسبت به گسترش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در میان بخش‌های مختلف جامعه اسرائیل هشدار داد و گفت منافع جناحی و ایدئولوژی‌های محدود، بر منافع عمومی غلبه پیدا کرده است.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت به فرسایش بازدارندگی، فلج شدن ساختارهای عمومی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی منجر شده و توانایی این رژیم برای دستیابی به حداقل توافق درباره مسائل اساسی را کاهش داده است.

بریک در پایان از رهبران و افکار عمومی اسرائیل خواست از «دفن سر در شن» دست بردارند و به تهدیدهای راهبردی داخلی و خارجی توجه کنند.

وی هشدار داد که ادامه مسیر کنونی و غلبه تعصبات جناحی می‌تواند آینده اسرائیل را با خطر جدی روبه‌رو کند و گفت این رژیم با وجود برخورداری از یک «خانه ملی باشکوه»، آن را بر اثر نفرت و جنگ‌های بی‌حاصل میان رهبران و جریان‌های مختلف، به دست خود ویران کرده است.

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