شیخ حبلی: وحدت اسلامی قدرتمندترین سلاح امت در برابر پروژه صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ صهیب حبلی در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» با اشاره به شرایط منطقه و تداوم حملات صهیونیستی و آمریکایی، اظهار کرد که وحدت اسلامی نباید صرفاً به یک شعار مناسبتی محدود شود، بلکه باید به یک رویکرد دائمی در عرصههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی تبدیل شود.
وی با استناد به آموزههای قرآن، وحدت را یک دستور الهی دانست و بر ضرورت تمسک به مشترکات مسلمانان و پرهیز از تبدیل اختلافات مذهبی و سیاسی به دشمنی تأکید کرد.
وی با اشاره به ابتکار امام خمینی(ره) در نامگذاری فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان هفته وحدت اسلامی گفت این ابتکار، اختلاف در تعیین تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) را از عامل تفرقه به فرصتی برای برجستهسازی مشترکات مسلمانان تبدیل کرد.
حبلی افزود که امام خمینی(ره) وحدت را صرفاً در سطح شعار مطرح نکرد، بلکه با مواضعی همچون حمایت از مسئله فلسطین، اختصاص خمس برای فلسطینیان و نامگذاری روز جهانی قدس، آن را به یک رویکرد عملی در مسائل اساسی امت اسلامی پیوند زد.
رئیس جمعیت «الفه» همچنین فتنه و اختلافات مذهبی را از ابزارهای مهم برای تضعیف جوامع اسلامی دانست و بر ضرورت مقابله فکری و تربیتی با این پدیده تأکید کرد.
به گفته وی، جنگ نرم تنها مواضع سیاسی را هدف قرار نمیدهد، بلکه بر آگاهی نسلهای جدید نیز اثر میگذارد؛ از این رو، نهادهای دینی، آموزشی و فرهنگی باید با تقویت مراکز قرآنی، مساجد و برنامههای تربیتی، نسلی را پرورش دهند که اختلافات مذهبی را زمینهای برای دشمنی نداند و بر همکاری، رحمت و اصلاح میان مسلمانان تأکید کند.
حبلی در ادامه با بیان اینکه امت اسلامی همچنان از عناصر مهم قدرت برخوردار است، اظهار کرد مشکل اصلی در بسیاری از موارد، ناتوانی در تبدیل این ظرفیتها به عمل است. وی قرآن، سیره پیامبر اکرم(ص) و میراث فکری و معنوی اسلام را از مهمترین پایههای قدرت امت دانست و گفت قدرت نظامی و امنیتی به تنهایی برای حفاظت از جوامع کافی نیست، بلکه نبرد اصلی در بخش مهمی از خود، نبردی فکری، فرهنگی و رسانهای است.
وی همچنین فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگری را از مهمترین عرصههای مشترک مسلمانان دانست و تأکید کرد که مسئله فلسطین و قدس میتواند عاملی برای بازگرداندن وحدت و همگرایی میان امت اسلامی باشد.
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