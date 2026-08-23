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همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان؛ یک شهرک‌نشین در حمله با چاقو در شمال اریحا زخمی شد

۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
کد مطلب: 1856094
همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان؛ یک شهرک‌نشین در حمله با چاقو در شمال اریحا زخمی شد

منابع فلسطینی از زخمی شدن یک شهرک‌نشین صهیونیست در عملیات چاقوکشی در روستای العوجا در شمال اریحا خبر دادند؛ ارتش رژیم صهیونیستی نیز پس از این عملیات با اعزام نیرو و بالگرد، عملیات جست‌وجو برای یافتن عامل آن را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع فلسطینی، این عملیات صبح یکشنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۶ در روستای العوجا در شمال اریحا در کرانه باختری اشغالی رخ داد و طی آن یک شهرک‌نشین صهیونیست از ناحیه پشت هدف حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. وضعیت وی متوسط گزارش شده است.

عامل این عملیات پس از اجرای حمله از محل خارج شد و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای یافتن وی عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

ارتش صهیونیستی همچنین نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرد و یک فروند بالگرد نیز در عملیات جست‌وجو مشارکت داشت.

در پی این حادثه، نظامیان رژیم صهیونیستی روستای العوجا و مناطق اطراف آن را تحت محاصره قرار داده و با ایجاد ایست‌های بازرسی و موانع نظامی، رفت‌وآمد در این منطقه را محدود کردند.

این عملیات در شرایطی رخ داده است که حملات و تجاوزات نظامیان رژیم صهیونیستی و اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های شهرک‌نشین علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی تشدید شده است؛ وضعیتی که طی هفته‌های اخیر به افزایش تنش و درگیری در مناطق مختلف کرانه باختری منجر شده است.

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