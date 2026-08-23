به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع فلسطینی، این عملیات صبح یکشنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۶ در روستای العوجا در شمال اریحا در کرانه باختری اشغالی رخ داد و طی آن یک شهرکنشین صهیونیست از ناحیه پشت هدف حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. وضعیت وی متوسط گزارش شده است.
عامل این عملیات پس از اجرای حمله از محل خارج شد و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای یافتن وی عملیات جستوجو را آغاز کردند.
ارتش صهیونیستی همچنین نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرد و یک فروند بالگرد نیز در عملیات جستوجو مشارکت داشت.
در پی این حادثه، نظامیان رژیم صهیونیستی روستای العوجا و مناطق اطراف آن را تحت محاصره قرار داده و با ایجاد ایستهای بازرسی و موانع نظامی، رفتوآمد در این منطقه را محدود کردند.
این عملیات در شرایطی رخ داده است که حملات و تجاوزات نظامیان رژیم صهیونیستی و اقدامات خشونتآمیز گروههای شهرکنشین علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی تشدید شده است؛ وضعیتی که طی هفتههای اخیر به افزایش تنش و درگیری در مناطق مختلف کرانه باختری منجر شده است.
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