«یدیعوت آحارونوت»: اسرائیل انزوای یهودیان جهان را تشدید و آنان را با موج فزاینده نفرت مواجه کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانیال باتینی، خبرنگار امور بین‌الملل «یدیعوت آحارونوت»، با اشاره به کاهش شدید وجهه اسرائیل در اروپا طی سال‌های اخیر، بخشی از این وضعیت را ناشی از عملکرد رسانه‌های اروپایی و شبکه‌های اجتماعی دانست، اما تأکید کرد که مقام‌های دولت اسرائیل نیز در ایجاد این شرایط سهم دارند.

وی به‌ویژه اظهارات و مواضع ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، را عامل وارد شدن آسیب جدی به یهودیان اروپا دانست.

باتینی با اشاره به اظهارات بن‌گویر درباره لزوم کشتن روزانه ده‌ها فلسطینی در غزه و همچنین ویدئوهای منتشرشده از سوی وی درباره مجازات اعدام و برخورد با فعالان اروپایی حاضر در ناوگان عازم غزه، گفت چنین اظهاراتی در مدت کوتاهی در کشورهای اروپایی منتشر می‌شود و موجی از انزجار ایجاد می‌کند که در مواردی دیگر تنها متوجه اسرائیل نیست، بلکه یهودیان در نقاط مختلف جهان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود که رهبران جوامع یهودی در اروپا نیز در واکنش به اظهارات بن‌گویر، آنها را افراطی و نژادپرستانه توصیف کرده‌اند.

به گفته این تحلیلگر، یهودیان اروپا در موقعیتی دشوار قرار گرفته‌اند؛ از یک سو باید درباره ارتباط و حمایت خود از اسرائیل تصمیم بگیرند و از سوی دیگر با انتقادها و موج نفرتی مواجه هستند که سیاست‌های این رژیم به دنبال دارد.

این روزنامه‌نگار همچنین رفتار برخی نظامیان صهیونیست و تصاویر منتشرشده از خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری را از دیگر عوامل تخریب وجهه اسرائیل دانست و به نمونه‌هایی از تخریب یک مجسمه مسیح و رفتارهای تحقیرآمیز با فلسطینیان اشاره کرد.

باتینی در پایان هشدار داد که ادامه این روند حتی در میان یهودیان جهان نیز شکاف ایجاد کرده و ممکن است باعث فاصله گرفتن بیشتر یهودیان خارج از اسرائیل از این رژیم شود؛ از این رو، اسرائیل باید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.

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