به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت چهلمین روزتشییع و تدفین قائد شهید امت آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای با محوریت بررسی کتاب «شرح الاسم» و بازخوانی سیره و زندگی این رهبر شهید، در مسجد امام حسین(ع) شهر هرمل لبنان برگزار شد. در این مراسم، جمعی از علمای دینی، شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی و اهالی منطقه حضور داشتند.
این مراسم به همت مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) در شهرستان و بخش ششم هرمل و در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد و جمعی از علمای دینی، شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی و اهالی منطقه در آن حضور داشتند. محور اصلی این برنامه، بررسی کتاب «شرح الاسم» بود که به زندگی و سیره آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای میپردازد.
شیخ بلال ناصرالدین، مسئول و سردبیر مجله فرهنگی «بقیةالله»، در این نشست به بیان بخشهایی از زندگی و سیره رهبر شهید پرداخت و درباره محتوای کتاب و فرازهایی از زندگی وی سخن گفت.
ناصرالدین در ادامه با اشاره به بخشهای مختلف کتاب «شرح الاسم»، بر اهمیت شناخت ابعاد گوناگون زندگی و شخصیت رهبر شهید تأکید کرد و بخشی از روایتهای مطرحشده در این اثر را برای حاضران تشریح کرد.
در ادامه این مراسم، نشست پرسش و پاسخ و گفتوگویی میان شیخ بلال ناصرالدین و حاضران برگزار شد و شرکتکنندگان دیدگاهها و پرسشهای خود را درباره محتوای کتاب و سیره آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای مطرح کردند.
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