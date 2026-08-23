به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر بارشالوم، تحلیلگر نظامی «زمان اسرائیل»، با اشاره به اختلافات اخیر میان تام باراک، فرستاده آمریکا در سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت این اختلافات ابعاد حساسیت آمریکا نسبت به نقش ترکیه در سوریه را آشکار کرده است.

به گفته وی، اسرائیل اخیراً از قصد ترکیه برای انتقال تجهیزات نظامی به یک پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی ادلب مطلع شده و در واکنش، گزینه حمله هشداردهنده را بررسی کرده است.

بارشالوم مدعی شد که تصمیم اولیه تل‌آویو، حمله مستقیم به محموله نبوده، زیرا چنین اقدامی می‌توانست به معنای اعلام جنگ علیه ترکیه تلقی شود.

بر همین اساس، ابتدا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار گرفت و پیامی هشدارآمیز به دولت احمد الشرع منتقل شد که اسرائیل از برنامه همکاری نظامی ترکیه و سوریه مطلع است و در صورت لزوم علیه آن اقدام خواهد کرد. با این حال، به گفته این تحلیلگر، طرف سوری در نهایت با انتقال تجهیزات ترکیه موافقت کرده است.

این رسانه صهیونیستی درباره ماهیت تجهیزات مورد نظر نیز به دو روایت اشاره کرده است؛ بر اساس یکی از روایت‌ها، محموله شامل چند فروند پهپاد بوده و روایت دیگر از انتقال سامانه راداری حکایت دارد.

بارشالوم همچنین مدعی شد که قرار بود نظامیان ترکیه مسئول بهره‌برداری از این تجهیزات باشند و همین مسئله، امکان هدف قرار دادن آنها پس از استقرار در سوریه را برای اسرائیل دشوار می‌کرد. وی افزود که ارتش اسرائیل از مدت‌ها قبل تحولات مربوط به بازسازی ارتش سوریه با همکاری ترکیه را با نگرانی دنبال می‌کند و احتمال انتقال فناوری‌های پیشرفته نظامی ترکیه به این ارتش را منتفی نمی‌داند.

بارشالوم در پایان تأکید کرد که اسرائیل رویارویی با ترکیه در سوریه را دشوار و طولانی ارزیابی می‌کند و این تقابل در سطح سیاسی تا حد زیادی به کاخ سفید مرتبط خواهد بود، اما در شرایط حاد ممکن است به اقدامات نظامی بدون هشدار قبلی منجر شود.

وی همچنین واکنش محتاطانه ترکیه به حمله اسرائیل در ادلب را بخشی از محاسبات آنکارا دانست و گفت ترکیه با وجود پرهیز از واکنش مستقیم نظامی، از ابزارهای سیاسی و حقوقی برای پاسخ به اقدامات اسرائیل استفاده می‌کند.

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