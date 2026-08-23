به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار مجید ابنالرضا وزیر دفاع و پشتییبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی گفت: ما متکی به جوان ایرانی و به دانش ایرانی هستیم و ان شاء الله خداوند کمک کند که از موضوع هم عبور کنیم.
وی در واکنش به گزافهگویی اخیر رئیسجمهور آمریکا که مدعی شده است «تنگه هرمز قلمرو ما است» تاکید کرد: او حرف زیادی می زند.
ترامپ جمعه شب در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی با تکرار تناقض گوییهایش ادعا کرد: «آنها (ایرانیان) خواهان توافق هستند که حتی نمیدانیم آیا خودمان توافقی میخواهیم یا نه، چون من در حال حاضر تنگه هرمز را قلمرو آمریکا میدانم»!
.........
پایان پیام/ 218
نظر شما