به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هودیا بوشری، نویسنده «اسرائیل هیوم»، گزارش داد که صبح شنبه چند بادبادک در منطقه غلاف مشاهده شده و همین مسئله نگرانی مقامهای محلی از بازگشت سیاست «مهار» پیش از هفتم اکتبر را افزایش داده است.
مسئولان مناطق شعار هَنگِو، اشکول و ناحال عوز از ارتش رژیم صهیونیستی خواستهاند با این پدیده پیش از تبدیل شدن آن به یک روند عادی مقابله کند و درباره احتمال تلاش حماس برای آزمایش واکنش اسرائیل هشدار دادهاند.
اوری افشتاین، رئیس شورای منطقهای شعار هَنگِو، مدعی شد دستکم چهار بادبادک با نخهایی به طول چند کیلومتر در منطقه مشاهده شده است.
وی خواستار شناسایی و مقابله با این موارد در زمان پرواز شد و گفت عبور هر بادبادک از مرز باید به عنوان رخدادی نیازمند واکنش تلقی شود. به گفته او، بیتوجهی به این موارد میتواند این پیام را منتقل کند که طرف مقابل قادر است چنین اقداماتی را بدون هزینه تکرار کند.
در همین حال، مقامهای امنیتی محلی نسبت به تبدیل این تهدید ابتدایی به استفاده از پرندههای هدایتشونده و حتی تجهیزات پرنده حامل مواد منفجره ابراز نگرانی کردهاند. یکی از مسئولان امنیتی شهرکهای اطراف غزه هشدار داده است که حتی یک پرنده انفجاری در منطقهای پرتراکم میتواند از نظر روانی و امنیتی پیامدهای گستردهای داشته باشد.
وی همچنین از وجود کاستیهایی در سامانههای شناسایی تهدیدات هوایی، با وجود سرمایهگذاری اسرائیل در تجهیزات حفاظتی و دوربینهای نظارتی، سخن گفته است.
«اسرائیل هیوم» در پایان به سابقه استفاده از بادبادکها و بالنهای آتشزا در سالهای پیش از هفتم اکتبر اشاره کرد و نوشت مقامهای محلی از تکرار همان روند نگران هستند؛ روندی که ابتدا با بادبادک آغاز شد و بعدها به بالنهای آتشزا و انفجاری گسترش یافت.
سازمان «مستقبل للغلاف» نیز خواستار بررسی فوری منشأ این بادبادکها و جلوگیری از عادیشدن این حوادث شده و تأکید کرده است که نهادهای امنیتی نباید تنها پس از عبور این تجهیزات از مرز و فرود آنها واکنش نشان دهند، بلکه باید توان شناسایی و مقابله با تهدیدات هوایی را در لحظه ایجاد کنند.
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