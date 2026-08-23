تشییع پیکر شهید علاء حسن ماضی در شهرک میدون لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع شهید علاء حسن ماضی با حضور هشام حسن، مسئول حزب‌الله در بقاع غربی، جمعی از علما، خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های اجتماعی و محلی و شمار زیادی از مردم میدون و مناطق اطراف برگزار شد.

پیکر شهید بر دوش دوستان و همرزمانش تشییع شد و حاضران با سر دادن شعارها و نوحه‌های حسینی، بر وفاداری خود به راه مقاومت تأکید کردند.

حضور گسترده مادران و خانواده‌های شهدا و بانوانی که تصاویر شهید را در دست داشتند، از دیگر جلوه‌های این مراسم بود.

حسن ادیب ماضی، دوست مجروح شهید، در سخنانی با اشاره به تقدیم صدها شهید از سوی شهرک میدون از سال ۱۹۸۳ تاکنون، شهدا را مایه افتخار جوانان این منطقه دانست و بر ادامه مسیر مقاومت تأکید کرد.

وی با یادآوری حماسه عاشورا و شعار «هیهات منا الذله»، بر پایبندی به این مسیر تأکید کرد.

پدر و مادر شهید نیز در سخنانی شهادت فرزند خود را افتخار خانواده دانستند و بر آمادگی برای ادامه مسیر مقاومت تأکید کردند.

مادر شهید گفت که خانواده‌اش با وجود شهادت یکی از هفت فرزندش، همچنان آماده ادامه این راه هستند و از خداوند می‌خواهند فرزند شهیدشان را در شمار شهدا قرار دهد.

در پایان، شیخ عیسی حمود بر پیکر شهید نماز اقامه کرد و پیکر او در گلزار شهدای میدون و در کنار دیگر شهدای این منطقه به خاک سپرده شد.

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