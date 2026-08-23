به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «القدس العربی» در گزارشی با اشاره به تکرار حوادث انتقال کارگران و کودکان شاغل در بخش کشاورزی در مصر نوشت که طی سال‌های گذشته صدها نفر در این حوادث کشته و زخمی شده‌اند.

انتقال متراکم کارگران در خودروهای غیرمجاز، نبود تجهیزات ایمنی و وضعیت نامناسب برخی جاده‌ها از جمله عواملی است که در این حوادث مورد انتقاد قرار گرفته است.

در تازه‌ترین حادثه، یک خودروی فرسوده حامل ده‌ها کارگر روزمزد در مسیر «کفر داود ـ السادات» در استان منوفیه واژگون شد که بر اثر آن دو کارگر جان باختند و حدود ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق این گزارش، مصدومان بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن داشتند و برخی از آنها با شکستگی‌های شدید، جراحت و خونریزی مواجه شدند. این جاده پیش از این نیز شاهد حوادث مشابه بوده و در آوریل ۲۰۲۶ تصادف یک خودروی حامل کارگران کشاورزی در همین مسیر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن سه نفر منجر شده بود.

فعالان کارگری و حقوق بشری ضمن انتقاد از وضعیت موجود، تأکید دارند که کارگران کشاورزی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی ناچار به استفاده از وسایل حمل‌ونقل ناایمن هستند و در مواردی کودکان نیز در میان آنان حضور دارند.

جنبش «سوسیالیست‌های انقلابی» دولت را متهم کرده است که پس از وقوع حوادث عمدتاً به اعزام آمبولانس و پاکسازی محل حادثه بسنده می‌کند، در حالی که «دار الخدمات النقابیة والعمالیة» با راه‌اندازی کارزار «نان درآوردن به بهای جان» خواستار تعیین دقیق مسئولیت کارفرمایان، پیمانکاران، رانندگان و نهادهای نظارتی شده است.

در همین حال، فعالان این کارزار خواستار اجرای جدی قوانین کار، جلوگیری از به‌کارگیری کودکان در مشاغل خطرناک، نظارت بر خودروهای مورد استفاده برای انتقال کارگران و بررسی فوری جاده‌هایی شده‌اند که حوادث در آنها تکرار می‌شود.

فعالان همچنین تأکید کرده‌اند که تحقیقات نباید تنها راننده را مقصر معرفی کند، بلکه باید مسئولیت کارفرما، پیمانکار، مالک خودرو و نهادهای مسئول حمل‌ونقل و ایمنی جاده نیز مشخص شود؛ زیرا به گفته آنان، بدون اراده دولت برای اصلاح این روند، شمار قربانیان همچنان افزایش خواهد یافت.

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