الشیبانی: دمشق امیدوار به ازسرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل است؛ اعتمادی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الشیبانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در دمشق گفت مذاکرات پس از جنگ ایران و رژیم صهیونیستی متوقف شد و سوریه امیدوار است در آینده نزدیک این روند از سر گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط با طرف اسرائیلی گفت: «ما در حال حاضر به اسرائیل اعتماد نداریم»، اما افزود که اگر این ارتباط به نتیجه‌ای منجر نشود، ادامه آن نیز ضرورتی نخواهد داشت.

وزیر خارجه سوریه با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره، اظهار کرد واشنگتن به‌طور مستمر رژیم صهیونیستی را برای بازگشت به گفت‌وگو و دستیابی به توافق با سوریه تحت فشار قرار می‌دهد.

وی با این حال نسبت به نتیجه این تلاش‌ها محتاط بود و گفت دشوار است بتوان روی اسرائیل حساب کرد، اما دمشق همچنان خواهان ثبات در روابط خود با کشورهای منطقه و حل‌وفصل مسائل از طریق دیپلماسی است.

الشیبانی همچنین مدعی شد که دمشق و تل‌آویو در اوایل سال جاری میلادی تقریباً بر سر مفاد یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند.

به گفته او، این توافق شامل تعهد رژیم صهیونیستی به عدم حمله و عدم مداخله در امور داخلی سوریه و همچنین ترتیبات امنیتی در مناطق نزدیک مرز بود و در نهایت می‌توانست به خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی که پس از سقوط بشار اسد تحت کنترل خود درآورده‌اند، منجر شود.

وی با بیان اینکه دمشق تاکنون نشانه‌ای از «اراده واقعی» رژیم صهیونیستی برای نهایی کردن توافق مشاهده نکرده است، افزود اولویت کنونی سوریه توقف حملات اسرائیل است و موضوعاتی همچون صلح و بلندی‌های جولان در مرحله بعدی قرار دارند.

او همچنین حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور در ریف ادلب را از عوامل تشدیدکننده تنش دانست.

وزیر خارجه سوریه در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری نظامی دمشق با ترکیه اشاره کرد و گفت سوریه از حمایت ترکیه در زمینه آموزش و همکاری نظامی استقبال می‌کند. وی تأکید کرد که دمشق به دنبال تقویت توانمندی‌های خود با کمک کشورهای منطقه است.

الشیبانی همچنین درباره طرح آمریکا برای ایجاد سازوکاری جهت جلوگیری از درگیری میان سوریه، ترکیه و رژیم صهیونیستی گفت دمشق با اصل چنین سازوکاری مخالف نیست، اما تأکید دارد این سازوکار نباید به ابزاری برای تثبیت اشغالگری اسرائیل در خاک سوریه تبدیل شود؛ بلکه باید با هدف توقف حملات و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق امنیتی و خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه ایجاد شود.

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