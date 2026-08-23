به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به اینکه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه طی چهار دهه گذشته تا حد زیادی بر پایگاه‌های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس متکی بوده است، گزارش داد حملات ایران به آشیانه‌های هواپیما، خطوط تدارکاتی، سامانه‌های راداری و مراکز فرماندهی آمریکا، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی این الگوی نظامی ایجاد کرده است.

به نوشته فایننشال تایمز، نزدیکی بسیاری از این پایگاه‌ها به سواحل ایران، آنها را در برابر موشک‌های کوتاه‌برد و پهپادها آسیب‌پذیر کرده است.

در این گزارش آمده است که پنتاگون در حال حرکت به سمت الگوی استقرار پراکنده‌تر و انعطاف‌پذیرتر است؛ به‌گونه‌ای که نیروها و جنگنده‌ها به جای تمرکز در پایگاه‌های بزرگ، در تأسیسات کوچک‌تر و موقت مستقر شوند. به گفته کارشناسانی که فایننشال تایمز با آنها گفت‌وگو کرده، این رویکرد می‌تواند امکان شناسایی و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی را برای دشمن دشوارتر کند.

فایننشال تایمز همچنین به برآورد مؤسسه آمریکن اینترپرایز اشاره کرده که هزینه تعمیر خسارت واردشده به ۱۱ پایگاه آمریکایی در هفت کشور خاورمیانه را حدود ۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.

در جریان حملات، آمریکا بخشی از نیروها و تجهیزات خود را به مناطقی مانند اسرائیل، اردن و حتی جزیره دورافتاده دیه‌گو گارسیا منتقل کرد تا آنها را از برد موشک‌ها و پهپادهای کوتاه‌برد ایران دور نگه دارد.

این روزنامه در ادامه تأکید کرده است که کاهش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، تنها یک تصمیم نظامی نیست و پیامدهای سیاسی و امنیتی گسترده‌ای برای واشنگتن و متحدان عرب آن خواهد داشت. آمریکا از یک سو با آسیب‌پذیری پایگاه‌های ثابت و هزینه بالای بازسازی آنها مواجه است و از سوی دیگر نمی‌خواهد کاهش نیروها به‌عنوان عقب‌نشینی از منطقه یا رها کردن متحدانش تعبیر شود.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۵ هزار نظامی آمریکایی به‌طور چرخشی در پایگاه‌های عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر و کویت مستقر هستند و برخی کارشناسان دفاعی سابق آمریکا احتمال می‌دهند این رقم در آینده به سطوحی کاهش یابد که از زمان پیش از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مشاهده نشده است.

این روند همزمان با تلاش واشنگتن برای کاهش حضور در خاورمیانه و تمرکز بیشتر بر منطقه اقیانوس آرام دنبال می‌شود.

فایننشال تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به ریشه‌های حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پرداخته و یادآور شده است که این حضور پس از تحولات سال ۱۹۷۹ و در چارچوب «دکترین کارتر» شکل گسترده‌تری پیدا کرد.

بر اساس این دکترین، آمریکا متعهد شد اجازه ندهد یک قدرت متخاصم کنترل خلیج فارس را در دست بگیرد و برای جلوگیری از آن از قدرت نظامی استفاده خواهد کرد.

این روزنامه در پایان به ارزیابی «گرگوری برو»، مورخ و تحلیلگر گروه اوراسیا، اشاره کرده که گفته است «به نظر می‌رسد دکترین کارتر فروپاشیده است»؛ چراکه به باور او، در شرایط کنونی جنگ با ایران همان ساختار نظامی‌ای را که آمریکا برای اجرای دکترین کارتر در منطقه ایجاد کرده بود، با چالش جدی مواجه کرده است.

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