به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه القدس العربی در گزارشی تحلیلی نوشت که سیاست جدید واشنگتن علیه ایران را می‌توان نوعی «نزول اقتصادی» دانست؛ طرحی که به گفته این روزنامه، با الهام از ادبیات نظامی، به دنبال ایجاد جبهه‌ای گسترده علیه منابع درآمدی و شبکه‌های مالی تهران است. در این چارچوب، نفت، قاچاق، حمل‌ونقل، مبادلات نقدی، شرکت‌های صوری و شبکه‌های انتقال پول در تیررس تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، فشارهای آمریکا علیه حزب‌الله نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. واشنگتن در تحریم‌های اخیر خود تنها افراد یا نهادهای مشخص را هدف نگرفته، بلکه تلاش کرده مسیر انتقال منابع مالی از ایران به لبنان را شناسایی و مسدود کند.

بر اساس این تحلیل، این شبکه از مسیرهایی در ایران، ترکیه و لبنان عبور می‌کند و از صرافی‌ها، حساب‌های بانکی، شرکت‌های پوششی و حتی انتقال نقدی توسط افرادی که با پروازهای تجاری جابه‌جا می‌شوند، استفاده می‌کند.

به نوشته این گزارش، آمریکا تلاش دارد حزب‌الله را بیش از گذشته به‌عنوان بخشی از شبکه منطقه‌ای سپاه پاسداران و نیروی قدس معرفی کند؛ رویکردی که می‌تواند دامنه فشارها را به بانک‌ها، شرکت‌های صرافی، بیمه، حمل‌ونقل و سایر مجموعه‌هایی که با این شبکه ارتباط دارند، گسترش دهد. از این منظر، پیام واشنگتن تنها متوجه حزب‌الله نیست، بلکه دولت لبنان نیز تحت فشار قرار می‌گیرد تا توانایی خود در کنترل مرزها، نظام مالی و مسیرهای انتقال منابع را اثبات کند.

این گزارش، سیاست جدید آمریکا را عبور از «خشکاندن منابع مالی» به سمت «خشکاندن مسیرهای مالی» توصیف می‌کند؛ به این معنا که واشنگتن می‌خواهد انتقال منابع را از مبدأ تا مقصد دنبال کند و پیش از تبدیل شدن پول به توانمندی نظامی و سیاسی، مسیر آن را مسدود سازد.

تحریم‌های ثانویه، هدف قرار دادن بانک‌ها، قطع روابط کارگزاری بانکی، محدودیت حساب‌های واسطه و تحریم شرکت‌های جدید از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در این راه مورد استفاده قرار گیرند.

در نهایت، تحلیل «القدس العربی» هشدار می‌دهد که گسترش فشارهای اقتصادی علیه ایران می‌تواند تهران را به سمت واکنش و تشدید تنش سوق دهد و دامنه رویارویی را به کشورهای منطقه و حتی اروپا بکشاند.

بر اساس این تحلیل، آمریکا می‌کوشد فشار اقتصادی را به جایگزینی برای بخشی از گزینه نظامی تبدیل کند، اما تشدید فشارها می‌تواند واکنش متقابل ایران و متحدانش را به دنبال داشته باشد؛ وضعیتی که در آن حزب‌الله نیز ممکن است با تغییر مسیر و ادامه درگیری، تلاش کند هزینه فشارهای آمریکا و اسرائیل را افزایش دهد.

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