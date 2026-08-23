به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست رونمایی و بررسی مجموعه غزل «تجرد» سروده احمد صالحینژاد، جمعی از شاعران و علاقهمندان ادبیات درباره ویژگیهای شعر معناگرا، دشواریهای انتشار و حوزه توزیع کتابهای شعر و ضرورت حمایت از جریانهای تازه ادبی به گفتوگو پرداختند.
امیرعلی سلیمانی، شاعر و میزبان نشست ادبی منظومه، در ابتدای برنامه با اشاره به دشواریهای فعالیت در حوزه فرهنگ و انتشار آثار ادبی گفت: در شرایط امروز، ضرورت فعالیت و سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ بیش از گذشته احساس میشود؛ چراکه روشن بودن چراغ فرهنگ، پیام زنده بودن جامعه را منتقل میکند و برگزاری نشستهایی از این دست نیز در امتداد همین هدف قرار دارد.
در ادامه، سجاد رشیدیپور، شاعر غزلسرا، ضمن تبریک انتشار مجموعه «تجرد» برای این اثر آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم این مجموعه به دست مخاطبان برسد و آنها از خواندن آن لذت ببرند و همچنین در حلقههای بزرگتر ادبی مطرح و مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به معیارهای سنجش موفقیت یک اثر در فضای مجازی اظهار کرد: تعداد زیاد لایک و کامنت الزاماً به معنای موفقیت یک اثر نیست و گاهی ممکن است تنها یک پسند یا یک نظر، نشاندهنده توجه واقعی مخاطب به یک اثر باشد.
رشیدیپور در ادامه با اشاره به مفهوم «شعر معناگرا» بیان کرد: زمانی که عنوان شعر معناگرا درباره یک اثر مطرح میشود، شاعر در این حوزه قرار میگیرد و این جریان در ادبیات معاصر نیز چهرههای شناختهشدهای دارد. توجه به معنا در ادبیات ایران سابقهای دیرینه دارد و در این نوع شعر، تمرکز شاعر بیشتر بر معنا و کشف شاعرانه موضوعات فراتر از ظاهر آنهاست.
این شاعر با اشاره به مرز میان معناگرایی و حکمتگویی گفت: معناگرایی مرز باریکی با حکمتگویی دارد و شاعران باید در این زمینه با دقت حرکت کنند تا ضمن حفظ بیان شاعرانه، از ظرفیتهای حکمت نیز بهره ببرند.
وی مضمونپردازی و ایجاز را از مهمترین ویژگیهای شعر معناگرا دانست و افزود: زبان در این نوع شعر معمولاً ساده است و گاه از عبارتهای ساده و تجربیات زیسته انسان در شکلدهی به شعر استفاده میشود.
رشیدیپور در ادامه، برای تشریح این ویژگیها، بخشهایی از اشعار مجموعه «تجرد» را برای حاضران خواند.
سلیمانی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به حضور نامهای تازه در عرصه شعر و ادبیات گفت: ورود نامهای جدید به این حوزه به مسیر ادبیات تازگی میبخشد و این تکثر در حوزههای مختلف ضروری است.
وی با اشاره به نقش شاعران و ناشران در معرفی چهرههای جدید اظهار کرد: اهتمام افرادی مانند استاد فاضل نظری به انتشار آثار و ورود نامهای جدید به این عرصه، تأثیرگذار است.
این شاعر و فعال حوزه نشر همچنین درباره مشکلات توزیع کتابهای شعر گفت: امروز ناشران متعددی فعالیت میکنند، اما بسیاری از کتابهای آنها امکان عرضه مناسب در بازار را پیدا نمیکنند. یکی از دلایل این مسئله، بیمیلی پخشکنندگان به توزیع کتابهای شعر است؛ چراکه این آثار معمولاً فروش کمتری دارند و قیمت آنها نیز در مقایسه با بسیاری از کتابهای دیگر پایینتر است. در نتیجه، برخی پخشکنندگان ترجیح میدهند ظرفیت و انرژی خود را صرف توزیع کتابهایی کنند که بازده اقتصادی بیشتری دارند.
در بخش پایانی این برنامه، احمد صالحینژاد، شاعر مجموعه غزل «تجرد»، ضمن خوشامدگویی به حاضران درباره روند شکلگیری این اثر گفت: غزلهای این مجموعه حاصل دو سال و نیم غزلسرایی است و در این مسیر همواره در حال آزمون و خطا و تجربه بودهام.
صالحینژاد در ادامه بخشهایی از مجموعه «تجرد» را برای حاضران خواند و این برنامه در پایان با امضا و ثبت یادگاری بر تابلوی مجموعه «تجرد» به کار خود پایان داد.
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