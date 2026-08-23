غسان ابوسِتّه؛ جراح فلسطینی در خط مقدم درمان قربانیان جنگ و زیر فشار لابی حامی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غسان ابوسِتّه، جراح ۵۷ ساله بریتانیایی-فلسطینی و رئیس واحد پزشکی جنگ در بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت، همچنان به درمان قربانیان جنگ‌های منطقه ادامه می‌دهد. روزنامه «آبزرور» در گزارشی نوشت که او در بیروت، ضمن درمان کودکان مجروح جنگی، در بخش‌های بیمارستان حضور می‌یابد، وضعیت بیماران را بررسی می‌کند و به دانشجویان پزشکی آموزش می‌دهد.

ابوسِتّه می‌گوید آسیب‌های روانی ناشی از جنگ، تحمل درد را در کودکان به‌شدت تغییر داده و آثار این صدمات می‌تواند تا سال‌ها ادامه داشته باشد.

همزمان، این پزشک با یک پرونده قضایی در دادگاه عالی بریتانیا روبه‌روست که در آن، برخی اظهارات و مطالب منتشرشده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی و یک مقاله قدیمی، به‌عنوان حمایت از خشونت و تروریسم و همچنین یهودستیزی مورد استناد قرار گرفته است.

گروهی با عنوان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» ابتدا در سال ۲۰۲۳ شکایتی علیه او به شورای پزشکی عمومی بریتانیا ارائه کردند. با این حال، یک کمیته پزشکی پس از بررسی شهادت کارشناسان درباره زبان عربی، گفتمان سیاسی فلسطینی و زمینه انتشار مطالب، ادعاهای مطرح‌شده را قابل اثبات ندانست و به ابوسِتّه اجازه ادامه فعالیت حرفه‌ای داد.

پس از این تصمیم، پرونده وارد مرحله دیگری شد و نهادهای حرفه‌ای بریتانیا نسبت به حکم تبرئه اعتراض کردند. ابوسِتّه معتقد است هدف قرار گرفتن او با فعالیت‌هایش در ارائه شهادت درباره آنچه «جنایات جنگی اسرائیل» می‌داند و ارائه مدارک به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط دارد.

او همچنین این پرونده را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تحت فشار قرار دادن نهادهای بین‌المللی و پزشکی و دستیابی به نتایج سیاسی از مسیرهای قضایی می‌داند.

این جراح فلسطینی سابقه‌ای طولانی در فعالیت پزشکی در مناطق جنگ‌زده دارد. او نخستین بار در سال ۱۹۸۹ و در جریان انتفاضه اول به غزه رفت و پس از آن نیز در جنگ‌ها و بحران‌های انسانی در غزه، لبنان، سوریه و یمن فعالیت کرد. پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، ابوسِتّه خود را به این منطقه رساند و به مدت ۴۳ روز در بیمارستان‌های شفا و الاهلی به درمان مجروحان پرداخت؛ در شرایطی که بیمارستان‌ها با شمار گسترده مجروحان، کمبود تجهیزات و حملات مداوم مواجه بودند.

او از انجام عمل‌های جراحی بدون امکانات کافی و حتی بدون بیهوشی برای برخی کودکان سخن گفته است.

ابوسِتّه پس از خروج از غزه نیز روایت‌های خود از وضعیت غیرنظامیان و نظام درمانی این منطقه را در مجامع بین‌المللی مطرح کرد و درباره آنچه جنایت جنگی و «نسل‌کشی» در غزه می‌خواند، شهادت داد. او اکنون در بیروت به درمان قربانیان جنگ در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تأکید دارد که آثار جنگ تنها به جراحت جسمی محدود نمی‌شود، بلکه روان و زندگی اجتماعی قربانیان را نیز دربرمی‌گیرد.

او با اشاره به یکی از بیماران جوان خود گفت: «عالم آنها به‌طور کامل ویران شده است»؛ وضعیتی که به گفته او مرز میان زخم جسمی، روانی و اجتماعی را از بین برده است.

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