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دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۱
کد مطلب: 1856116
دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، با حضور شماری از فرماندهان و مسئولان این نهاد، روز یکشنبه از هیئتی از جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  «فالح الفیاض» رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، با حضور شماری از فرماندهان و مسئولان این نهاد، روز یکشنبه از هیئتی از جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

این هیئت به ریاست آیت الله محسن قمی برای قدردانی و تشکر از دولت و ملت عراق به‌دلیل مواضع و مشارکت آنان در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید به عراق سفر کرده بود.

هیئت ایرانی در این دیدار از مواضع رسمی و مردمی عراق و همچنین ابراز وفاداری، همبستگی، همدردی و تسلیت مردم و مسئولان این کشور قدردانی کرد.

این هیئت همچنین از مشارکت فعال سازمان الحشد الشعبی عراق در مراسم تشییع تقدیر و بر نقش این نهاد در برگزاری این مراسم تأکید کرد.

دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

دیدار آیت الله محسن قمی با رئیس الحشد الشعبی + عکس

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