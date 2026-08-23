به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل شعله روحانی بحرینی در شهر مقدس قم، فساد در ساختار حکومتی را عاملی برای تشدید مشکلات مردم در حوزه دین، عقیده، اخلاق و منافع اجتماعی دانست و گفت در چنین شرایطی، افراد و جریان‌هایی که در منظومه فساد قرار می‌گیرند، می‌توانند ایمان و مصالح مردم را تهدید کنند.

وی تأکید کرد آنچه درباره پیامدهای این وضعیت مطرح می‌شود، صرفاً نگرانی نظری نیست و مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.

وی همچنین نسبت به تأثیر سیاست‌های آموزشی بر باورها و فرهنگ جامعه هشدار داد و مدعی شد که برخی تغییرات در نظام آموزشی می‌تواند بر فقه، عقیده و اندیشه مردم اثر بگذارد.

شعله در این زمینه به آنچه «تزریق عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی» در قالب برنامه‌های آموزشی خواند، اعتراض کرد و آن را بخشی از روند تغییر فرهنگی جامعه دانست.

این روحانی بحرینی در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی، از افزایش بیکاری، به‌ویژه بیکاری مرتبط با تخصص دانشگاهی، و رشد بدهی‌ها سخن گفت و این وضعیت را نتیجه آنچه «مدیریت نادرست منابع» خواند، دانست.

او همچنین با انتقاد از هزینه‌کرد منابع کشور برای پایگاه‌های نظامی آمریکا، ابراز امیدواری کرد که بازسازی این پایگاه‌ها از منابع و ثروت مردم انجام نشود و مدعی شد این تأسیسات در خدمت حمایت از رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا در منطقه قرار دارند.

شعله همچنین سیاست‌های اشتغال را مورد انتقاد قرار داد و گفت به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان در مشاغل نامرتبط با تخصصشان، موجب تضعیف تخصص‌ها و تداوم بیکاری جوانان و دانشگاهیان شده است.

وی هشدار داد که فشارهای اقتصادی و معیشتی ممکن است برخی افراد را به سمت فعالیت‌هایی که از نظر شرعی حرام هستند، از جمله جاسوسی، همکاری با دشمنان یا برخی مشاغل مرتبط با ربا و تعرض به حریم افراد، سوق دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی بحرین را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به بازداشت گسترده افراد طی سال‌های گذشته، از فشارها و مشکلات خانواده‌های زندانیان سخن گفت.

شعله همچنین ادعاهایی درباره شکنجه برخی زندانیان و جان‌باختن تعدادی از آنان مطرح کرد و محاکمه علما را نشانه آنچه «ظلم و طغیان امنیتی و قضایی» خواند، دانست.

او در پایان نیز با اشاره به اداره اوقاف جعفری، خواستار هوشیاری بیشتر شد و نسبت به آنچه «اقدامات و نقشه‌هایی علیه طایفه شیعه» خواند، هشدار داد. وی همچنین آزادی شماری از زندانیان را تبریک گفت و برای آزادی دیگر زندانیان دعا کرد.

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