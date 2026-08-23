به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاردینال مار بشاره پطرس راعی در مراسم عشای ربانی روز یکشنبه با اشاره به وضعیت جنوب لبنان گفت مردم این منطقه همچنان هزینه حملات و تشدید تنشها را میپردازند.
وی برای قربانیان و آسیبدیدگان دعا کرد و خواستار حمایت از مردم و سرزمین جنوب و بازگشت ثبات به روستاها و مناطق مسکونی شد.
راعی همچنین به مذاکرات جاری درباره لبنان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد این گفتوگوها به راهحلی پایدار برای حفظ حقوق لبنان منجر شود؛ راهحلی که به توقف حملات، عقبنشینی از خاک لبنان و بازگشت کامل حاکمیت این کشور بینجامد.
وی گفت مذاکرات انجامشده در رم همچنان این مسائل را بررسی میکند، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رهبر مارونیهای لبنان تأکید کرد که دولت باید تنها صاحب حاکمیت و تصمیمگیری در سراسر خاک این کشور باشد و ارتش و نهادهای رسمی نیز ضامن وحدت، امنیت و ثبات لبنان باشند.
او با بیان اینکه «کشور با دو تصمیم اداره نمیشود، دولت با قدرتهای موازی پابرجا نمیماند و حاکمیت تجزیهپذیر نیست»، بر ضرورت اعمال اقتدار دولت بر تمام مناطق لبنان تأکید کرد.
راعی در ادامه حمایت خود را از ارتش لبنان اعلام کرد و خواستار تقویت توانمندی آن برای حفاظت از مرزها، تثبیت امنیت و گسترش اقتدار دولت شد.
وی ارتش را «ارتش میهن و نهادی متعلق به همه لبنانیها» توصیف کرد و آن را یکی از ارکان اصلی حفظ وحدت و ثبات کشور دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت، گفت عدالت نباید به موضوعی برای دیدگاههای شخصی یا توافقهای سیاسی تبدیل شود و نباید رنگ و بوی طایفهای یا گزینشی پیدا کند.
راعی خواستار برخورد برابر با همه شهروندان در برابر قانون شد و تأکید کرد که قانون، عدالت و کرامت انسانی باید برای همه یکسان باشد.
راعی همچنین نسبت به دخالت محاسبات سیاسی و طایفهای در پروندههای ملی هشدار داد و گفت متفاوت بودن معیار عدالت بر اساس افراد، طوایف یا جایگاه اجتماعی، مفهوم دولت را تضعیف میکند.
وی تأکید کرد که هنگامی که حق و عدالت تابع منافع شخصی و گروهی شود، پایههای عدالت و حاکمیت قانون در لبنان آسیب خواهد دید.
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