دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس امور کنسولی وزارت خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی فضل‌محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با مجتبی شصتی‌کریمی، رئیس امور کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (۱ شهریور) دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنا بر اعلام این سفارت در صفحه ایکس، در این دیدار که در تهران برگزار شد، دو طرف درباره مسائل کنسولی و موضوعات مرتبط با مهاجران افغان مقیم ایران رایزنی کردند. طرفین بر ضرورت تسهیل ارائه خدمات کنسولی به اتباع افغانستان و پیگیری مشکلات مهاجران تأکید نمودند.

سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که همکاری‌های کنسولی میان دو کشور در راستای رسیدگی بهتر به امور مهاجران افغان ادامه خواهد یافت.

این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع وضعیت مهاجران افغان در ایران یکی از محورهای مهم روابط دوجانبه به شمار می‌رود.

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