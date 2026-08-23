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دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس امور کنسولی وزارت خارجه ایران

۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1856123
دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس امور کنسولی وزارت خارجه ایران

سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با مجتبی شصتی‌کریمی، رئیس امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. دو طرف درباره خدمات کنسولی و مسائل مهاجران افغان در ایران گفت‌وگو نمودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی فضل‌محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با مجتبی شصتی‌کریمی، رئیس امور کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (۱ شهریور) دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنا بر اعلام این سفارت در صفحه ایکس، در این دیدار که در تهران برگزار شد، دو طرف درباره مسائل کنسولی و موضوعات مرتبط با مهاجران افغان مقیم ایران رایزنی کردند. طرفین بر ضرورت تسهیل ارائه خدمات کنسولی به اتباع افغانستان و پیگیری مشکلات مهاجران تأکید نمودند.

سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که همکاری‌های کنسولی میان دو کشور در راستای رسیدگی بهتر به امور مهاجران افغان ادامه خواهد یافت.

این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع وضعیت مهاجران افغان در ایران یکی از محورهای مهم روابط دوجانبه به شمار می‌رود.

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نظرات

  • شایق رسولی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
    عالی
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