انفجار و تیراندازی در سوریه؛ چند نیروی امنیتی زخمی و یک نفر در حمله به اتوبوس کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین حادثه، یک بمب دست‌ساز، اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی سوریه را در مسیر معرونه–التل در حومه دمشق هدف قرار داد که در پی آن شماری از نیروهای امنیتی زخمی شدند.

منابع امنیتی سوری اعلام کردند که نیروهای مربوطه تحقیقات درباره این انفجار را آغاز کرده‌اند و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

در حادثه‌ای دیگر در حومه غربی حلب، افراد مسلح به سمت اتوبوسی حامل دانش‌آموزان و معلمان یک مؤسسه حفظ قرآن در نزدیکی روستای کفرناها تیراندازی کردند. بر اثر این حمله یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.

مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند و بنا بر گزارش منابع سوری، افراد دخیل در تیراندازی خود را به نیروهای امنیت داخلی تحویل داده‌اند.

هنوز انگیزه دقیق این دو حادثه مشخص نشده است و مقامات سوری جزئیات بیشتری درباره هویت عاملان یا ارتباط احتمالی میان این حملات ارائه نکرده‌اند.

وقوع همزمان این حوادث بار دیگر چالش‌های امنیتی سوریه را در مرحله انتقالی این کشور برجسته کرده است؛ مرحله‌ای که پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد.

مقامات سوری در ماه‌های گذشته بارها درباره فعالیت هسته‌ها و بقایای وابسته به نظام سابق و تلاش آنها برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی هشدار داده‌اند.

به گفته منابع امنیتی، این گروه‌ها تلاش می‌کنند با انجام حملات پراکنده، روند تثبیت اوضاع و انتقال سیاسی در سوریه را با اختلال مواجه کنند؛ هرچند درباره عاملان حوادث اخیر هنوز نتیجه رسمی اعلام نشده است.

این حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که تأمین امنیت مسیرهای تردد، تأسیسات دولتی و مراکز عمومی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سوریه به شمار می‌رود.

حمله به اتوبوس نیروهای امنیتی در حومه دمشق و تیراندازی به اتوبوس حامل دانش‌آموزان و معلمان در حلب، حساسیت‌ها نسبت به بازگشت ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مختلف این کشور را افزایش داده است.

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