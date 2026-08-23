رهبر شهید ایران الگویی ابدی برای آزادگان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزنی فرهنگی ایران در ابوجا، مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در کانو (در شمال نیجریه) برگزار شد.

حضور هزاران نفر از پیروان جنبش اسلامی، برگزاری مراسم عزاداری، تشییع نمادین و ایراد سخنرانی درباره شخصیت، زندگی ، مقاومت و اندیشه‌های رهبر شهید، از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد بود.

اعضا و هواداران شعبه کانو جنبش اسلامی نیجریه، همراه با شاگردان و پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسمی گسترده و باشکوه در کانو (منطقه یوسف نادابو) گردهم آمدند تا چهلمین روز تدفین حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(ره) رهبر مقاومت جهانی در برابر ظلم و بی‌عدالتی، را گرامی بدارند.

در این مراسم شرکت‌کنندگان با ابراز همبستگی، وفاداری و احترام، یاد و خاطره رهبر فقید مقاومت را زنده نگه داشتند.

شیخ یاکوبو کورنا، از شاگردان برجسته شیخ ابراهیم زکزاکی در سخنان خود زندگی، مبارزات، ابعاد مختلف شخصیت و آموزه‌های حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) را برای حاضران تبیین کرد.

وی زندگی نمونه، علم، تقوا و پایداری رهبر شهید را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد ایشان با برخورداری از بینش دینی، تعهد اجتماعی و روحیه استقامت، الگویی برجسته برای پیروان عدالت و آزادی در سراسر جهان به شمار می‌رفتند.

کورنا، ویژگی‌های راهبردی و شخصیتی رهبر فقید، از جمله شجاعت، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و استواری در مسیر مبارزه بر علیه استکبار جهانی را ارائه داد.

وی گفت: این فضایل تنها ویژگی‌های فردی یک انسان نبوده، بلکه الگویی پایدار و الهام‌بخش برای بشریت در راستای ایجاد نظمی اجتماعی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مقابله با ظلم محسوب می‌شود.

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