به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، روز یکشنبه بر اهمیت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت سلاح گروه‌های مسلح باید به سازمان الحشد الشعبی، به‌عنوان یک نهاد رسمی و قانونی دولتی، تحویل داده شود.

این اظهارات در جریان دیدار حکیم با جوشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، در بغداد و به مناسبت پایان مأموریت وی مطرح شد. دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن گفت‌وگو کردند.

حکیم با اشاره به چالش‌های پیش روی عراق، اظهار کرد که چالش اقتصادی و تأمین نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات کشور است؛ مسئله‌ای که در پی تحولات و تشدید تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وی بر ضرورت استفاده از گفت‌وگو و تفاهم برای حل اختلافات و مشکلات موجود تأکید کرد.

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق همچنین تصریح کرد که سلاح گروه‌های مسلح در مقابله با داعش نقش داشته و این گروه‌ها هزاران شهید برای آزادسازی سرزمین‌های عراق و بازگرداندن ثبات به کشور تقدیم کرده‌اند.

وی افزود که با توجه به این سابقه، تحویل سلاح این گروه‌ها باید به سازمان الحشد الشعبی انجام شود و تأکید کرد که این اقدام باید شامل همه افرادی باشد که عنوان «حاملان سلاح خارج از چارچوب دولت» بر آنها صدق می‌کند.

پرونده گروه‌های مسلح از حساس‌ترین موضوعات پیش روی دولت عراق به شمار می‌رود؛ به‌ویژه با نزدیک شدن به ۳۰ سپتامبر، تاریخی که نیروهای سیاسی اصلی عراق آن را به‌عنوان سقف زمانی برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی دولت تعیین کرده‌اند.

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