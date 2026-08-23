تسلط رژیم صهیونیستی بر ۴۲ درصد کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت فلسطینی مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی اعلام کرد، تا پایان ماه گذشته میلادی، تعداد شهرک‌ها و کانون‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری اشغالی به ۵۹۲ نقطه رسیده است که حدود ۷۸۰ هزار شهرک‌نشین در آن ساکن هستند؛ آماری که از گسترش بی‌سابقه تسلط رژیم اشغالگر بر ۴۲ درصد از اراضی کرانه باختری حکایت دارد.

هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی در گزارشی تحلیلی با عنوان «شاخص‌های کلیدی شهرک‌سازی و تسلط بر اراضی فلسطینی»، جزئیات تازه‌ای از وضعیت نقشه جمعیتی و جغرافیایی کرانه باختری ارائه کرد.

طبق این داده‌ها، رژیم صهیونیستی تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، تسلط خود را بر ۴۲ درصد از کل مساحت کرانه باختری (معادل حدود ۵ هزار و ۶۶۰ کیلومتر مربع) گسترش داده است؛ این تسلط در «منطقه ج» به ۷۱ درصد و در منطقه «اغوار» (دره اردن) به ۹۱ درصد می‌رسد.

این هیئت اعلام کرد که شمار شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری، شامل قدس شرقی، به حدود ۷۸۰ هزار نفر رسیده است که از این تعداد، ۳۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در شهرک‌های قدس و ۴۴۶ هزار و ۴۰۰ نفر در سایر مناطق کرانه باختری ساکن هستند. این جمعیت در قالب ۱۹۲ شهرک و ۴۰۰ کانون صهیونیستی (از جمله ۲۳۱ کانون دامداری) پراکنده شده‌اند.

این گزارش با اشاره به شتاب‌گیری روند شهرک‌سازی پس از جنگ اکتبر ۲۰۲۳، تأکید کرد که تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد شهرک‌ها ۱۸۰ مورد و تعداد کانون‌های صهیونیستی نیز ۱۸۰ مورد بوده است که نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه در این حوزه است.

در همین حال، کرانه باختری از آغاز جنگ علیه نوار غزه، شاهد افزایش بی‌سابقه حملات شهرک‌نشینان و یورش‌های نیروهای اشغالگر بوده است؛ وضعیتی که با هشدارهای گسترده فلسطینی و بین‌المللی نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار تداوم آن همراه شده است.

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