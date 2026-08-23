به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی از دانشجویان وابسته به مؤسسه الهیات و تربیت مسیحیِ مرکز مطالعات مسیحیت راولپندی، از پیروان فرقه‌های مختلف مسیحی، به سرپرستی کریستوفر شرف، مدیر ارشد پروژه در مرکز مطالعات مسیحیت راولپندی و هماهنگ‌کننده انجمن ملی «سایبان پاکستان»، از خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی بازدید و با مهدی طاهری، مسئول خانه فرهنگ کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

طاهری به تشریح پیشینه و تاریخ حضور مسیحیت در ایران پرداخت و بر نقش تاریخی، فرهنگی و تمدنی جامعه مسیحی ایران در شکل‌گیری و پیشرفت جامعه ایرانی تأکید کرد.

وی همچنین خدمات، مشارکت‌ها و دستاوردهای ارزشمند مسیحیان ایرانی را در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار داد و با تأکید بر جایگاه جامعه مسیحی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران اظهار کرد: مسیحیان ایرانی در طول تاریخ، همواره بخشی از هویت متنوع و غنی جامعه ایران بوده‌اند و در حوزه‌های گوناگون، از جمله فرهنگ و هنر، آموزش و پژوهش، ورزش، فعالیت‌های اجتماعی و امور ملی و سیاسی، حضوری فعال، سازنده و تأثیرگذار داشته‌اند.

طاهری به نقش و دستاوردهای برجسته شخصیت‌ها و نخبگان مسیحی ایران در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و خدمات آنان را بخشی از سرمایه فرهنگی و اجتماعی کشور دانست.

وی در ادامه، با اشاره به همزیستی تاریخی پیروان ادیان مختلف در ایران، بر اهمیت گفت‌وگو، شناخت متقابل و احترام به باورها و سنت‌های دینی تأکید کرد و چنین تعاملاتی را زمینه‌ای مناسب برای تقویت تفاهم، همدلی و همکاری میان پیروان ادیان مختلف قرار داد.

مسئول خانه فرهنگ کشورمان با اشاره به پیشینه دیرینه حضور مسیحیان در ایران اشاره کرد و گفت: جامعه مسیحی در ایران قرن‌هاست که در این سرزمین زندگی می‌کند و بخش مهمی از تنوع دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهد.

در جریان این دیدار، دانشجویان پرسش‌های مختلفی را درباره موضوعات گوناگون مطرح کردند. همچنین درباره روابط تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان، تقویت هماهنگی و گفت‌وگوی بین‌الادیان، همزیستی دینی و گسترش تفاهم و درک متقابل میان دو کشور، گفت‌وگویی مفید و دوستانه صورت گرفت.

مهدی طاهری همچنین از آمادگی برای ادامه و گسترش این روند و آغاز گفت‌وگویی منظم میان جوامع مسیحی ایران و پاکستان خبر داد و گفت: چنین ارتباطاتی فرصت مناسبی برای جوامع مسیحی دو کشور فراهم می‌کند تا با تجربیات، سنت‌های دینی و فرهنگی و نقش اجتماعی یکدیگر از نزدیک آشنا شوند و زمینه‌های تقویت هرچه بیشتر روابط و تعاملات متقابل را فراهم سازند.

کریستوفر شرف نیز در سخنانی، گفت: این بازدید فرصت ارزشمندی برای آنان فراهم کرد تا از نزدیک با ابعاد مختلف فرهنگی، دینی و تمدنی ایران آشنا شوند.

مدیر ارشد پروژه در مرکز مطالعات مسیحیت راولپندی گفت: ایران از نظر فرهنگ و تمدن کشوری بسیار غنی و متنوع است و پیروان ادیان مختلف قرن‌هاست در این سرزمین در فضایی سرشار از صلح، احترام و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی افزود: جوامع و اقلیت‌های دینی مختلف نیز در روند آبادانی و پیشرفت کشور نقش خود را ایفا می‌کنند و دولت نیز برای حفظ حقوق دینی و شهروندی آنان و فراهم کردن زمینه برای پاسداری از هویت و سنت‌های دینی و فرهنگی‌شان توجه ویژه‌ای دارد.

طاهری افزود: تداوم چنین ارتباطات فرهنگی و مطالعاتی می‌تواند نقش مهمی در شناخت متقابل ملت‌های ایران و پاکستان و تقویت روابط دوستانه میان دو کشور ایفا کند.

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