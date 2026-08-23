رهبر شهید ایران بر آزادگان جهان سروری داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور و بشری فرخ و تابنده فرخ، از مسئولان انجمن ادبی کاروان حوا دیدار و گفتگو کردند.

بشری فرخ در اثری خواندنی و جذاب با عنوان «این زمانه از ماست»، روایت زندگی و سرگذشت دوازده تن از بانوان برجسته و شناخته‌شده ایالت خیبرپختونخوا را به تصویر کشیده است؛ زنانی که هر یک در عرصه‌ای از علم، فرهنگ، آموزش و اجتماع خوش درخشیده‌اند.

در این کتاب، زندگی و تجربه‌های بانوانی از میان مبلغان دینی، شاعران، نویسندگان، کارآفرینان، معلمان، استادان دانشگاه و گویندگان رادیو و تلویزیون روایت می‌شود؛ زنانی که با وجود دشواری‌های فراوان، محدودیت‌های اجتماعی و کمبود امکانات، با اراده‌ای استوار، پشتکار و تلاش خستگی‌ناپذیر، راه پیشرفت و موفقیت را پیموده و به جایگاهی شایسته دست یافته‌اند.

این کتاب درباره خانم بشری فرخ، روبینه معین، فاطمه افضل، رابعه تبسم، رعنا عندلیب، فایزه شهزاد، پروین عظیم، عفت صدیقی، مریم بی بی، نیلوفرسمیع، عطیه هدایت الله، آفتاب اقبال است که هرکدام از بانوان موفق و شناخته شده در پیشاور هستند. بیشتر این افراد در برنامه های خانه فرهنگ ایران در پیشاور شرکت فعال دارند.

به درخواست بشری فرخ مقرر شد در مراسمی این کتاب با حضور این افراد در سالن کنفرانس خانه فرهنگ ایران رونمایی شده و از آنها تقدیر به عمل آید.

همچنین مقرر شد با همکاری تشکل های بانوان فعال و همکار با خانه فرهنگ شامل روشنی کوثر، منهاج القرآن شاخه خواهران و انجمن ادبی کاروان حوا کنفرانس سیرت النبی ص با حضور سرکنسول ایران، علماء، اساتید دانشگاه، فعالان رسانه ای، شاعران و علاقه مندان به مناسبت میلاد النبی 17 ربیع الاول نیز در خانه فرهنگ برگزار شود.

به کوشش بشری فرخ مجموعه شعر در قالب کتاب از شاعران اردو زبان پاکستانی مقیم خارج و داخل در وصف رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گردآوری شده است و در این مجموعه ارزشمند آثار شاعرانی از جمله کمیل قزلباش، افتخار عارف، سید محسن رضی علوی، تبسم محسن علوی و جمعی از اعضای انجمن بین المللی ادبی ماورا، درباره رهبری است.

بشری فرخ در این باره گفت: رهبر شهید ایران، تنها رهبر یک سرزمین و یک ملت نبود؛ بلکه برای بسیاری از مسلمانان جهان، رهبری بزرگ، الهام‌بخش و متعلق به امت اسلامی بود.

وی افزود: ما نیز با قلبی سرشار از ارادت و عشق، خود را شیفته شخصیت، آرمان‌ها و راه آن رهبر بزرگوار می‌دانیم و بر این باوریم که هرآنچه در توان داریم، باید در مسیر پاسداشت نام، اندیشه و میراث گران‌بهای این شهید بزرگوار به کار گیریم.

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