به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد سیلاب‌های ناگهانی چند هفته اخیر در نقاط شرقی و مرکزی افغانستان، دسترسی ۱۱ هزار و ۶۲۲ دانش‌آموز را به آموزش مختل کرده است.

بر اساس گزارش به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانه یونیسف که اخیراً منتشر شده، بارندگی‌های شدید از ۲۰ ژوئیه باعث جاری شدن سیلاب در چندین ولایت/استان افغانستان از جمله نورستان، ننگرهار، لغمان، کنر و ولایات مرکزی شد.

یونیسف افزود: در منطقه شرقی، به‌ویژه شهرستان پارون ولایت نورستان، دست‌کم ۲۴ نفر جان باختند و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. سیلاب‌ها بیش از ۳۲۰ خانه را تخریب یا آسیب رساندند و زیرساخت‌های حیاتی از جمله جاده‌ها، پل‌ها، دیوارهای محافظ و شبکه‌های آبرسانی را نابود کردند.

در بخش آموزش، یونیسف گزارش داده است که در مجموع حدود ۳۳ مکتب/مدرسه آسیب دیده‌اند. این آسیب‌ها شامل تخریب دیوارهای پیرامونی، کلاس‌های درسی و دیوارهای حائل بوده است.

همچنین در منطقه مرکزی به‌تنهایی ۱۷ مکتب آسیب دیدند که آموزش ۱۱ هزار و ۱۱۴ دانش‌آموز (شامل ۲ هزار و ۲۱۸ دختر و ۸ هزار و ۸۹۶ پسر) را مختل کرد. با احتساب آسیب‌های منطقه شرقی، تعداد کل دانش‌آموزان متأثر به حدود ۱۱ هزار و ۶۲۲ نفر رسیده است.

یونیسف تأکید کرده که تیم‌هایش از همان ساعات اولیه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و خدمات اضطراری بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و حمایت از کودکان را ارائه کرده‌اند.

این نهاد اعلام کرده ارزیابی‌های مهندسی برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده در حال انجام است و هماهنگی با شرکای بشردوستانه برای بازگرداندن سریع کودکان به فضای آموزشی ادامه دارد.

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