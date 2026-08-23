به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در گفت‌وگویی، اظهار کرد: قائد شهید، بنیان‌گذار یک‌سری برنامه‌های کلان، بزرگ و آینده‌دار بودند که یکی از آنها احیای مشایه اربعینی بود؛ این برنامه با راهبری‌ها و رهنمودهای ایشان سال‌به‌سال رشد کرد و بهتر شد.

وی افزود: امسال بیش از دو میلیون نفر به نیابت ایشان در مشایه شرکت کردند یا در زیارت حضور یافتند و به روان پاک ایشان عرض ارادت کردند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: در حج هم ما چنین مسئله‌ای داشتیم. حتی در زمان حیات ایشان، کسی بود که به مکه مشرف شده بود و می‌خواست به نیابت ایشان حج انجام دهد. به من گفت: من می‌خواهم به نیابت ایشان انجام بدهم،گفتم اجازه بدهید به خودشان بگوییم.

نواب در ادامه گفت: تماس گرفتیم با ایران و به خدمت ایشان عرض کردیم که شخصی می‌خواهد به نیابت شما حج انجام بدهد. آقای شهید فرمودند که من حج را انجام دادم. این حج که ایشان می‌خواهد انجام بدهد، مستحبی می‌شود. در حج مستحبی می‌توانند دیگران را شریک بکنند. ایشان فرمودند که به نیابت من تنها انجام ندهد، جمعی را در نظر بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت عنوان کرد: یعنی مقام معظم رهبری نمی‌خواستند این حج مستحبی برای خودشان باشد؛ می‌خواستند همه شریک شوند. این روحیه‌ای که ایشان داشتند، به هر حال رهبری و راهبری کرد و الحمدلله العالمین، برنامه اربعین احیا شد. امیدواریم که سال‌به‌سال بهتر از امسال برگزار شود.

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