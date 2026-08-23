شهادت یک کودک در نابلس و ۲ شهید در غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع پزشکی به شبکه الجزیره گزارش داد که یک کودک فلسطینی در نتیجه اصابت گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه عسکر واقع در شرق نابلس به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، نیروهای اشغالگر اسرائیل همچنین به خانه‌ها و فروشگاه‌های تجاری یورش برده و شروع به بازرسی شهروندان در شهرک العوجا در الأغوار واقع در شرق کرانه باختری کردند.

یک منبع در بیمارستان شهداء الأقصی در نوار غزه نیز گزارش داد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات و شهرک الزوایده واقع در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی شهید و هفت نفر نیز زخمی شدند. برخی منابع نیز گزارش دادند که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک الزوایده، یک کودک به شهادت رسید.

از سوی دیگر، منابع محلی فلسطین گفتند که شهرک‌نشینان صهیونیست همچنان به محاصره سه خانه فلسطینی در منطقه «راس العین» در قصره واقع در شمال کرانه باختری ادامه می‌دهند و نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر مانع ورود و خروج شهروندان فلسطینی به آن منطقه می‌شوند. در سایه قطع ارتباط با این منازل و ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال آب به آن، این سه خانواده از کمبود شدید آب رنج می‌برند.

همچنین نیروهای رژیم اشغالگر یکی از منازل را به پادگان نظامی تبدیل کرده و وسایل و اثاث آن را از پنجره‌ها بیرون انداخته‌اند.

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